Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:03

На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.



а где магазин первый в киеве будет?

Это интрига. Хотя, может, К-конговец знает.



инфы пока нема, зато есть новый ролик:

