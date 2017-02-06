Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
К водителям убера и баристам с зарплатами от 1000$ добавятся продавцы Икеи, и сметут все киевские новострои?
На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.
Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой.
Когда искал квартиру под офис, то мне попалась очень хорошая однокомнатная квартира с хорошим ремонтом за адекватные деньги. Меня не устроила площадь (маленькая), но я был удивлён, что ее не могут продать и хозяин уже 2 раза переделывал ремонт из жилого в офисный и наоборот (не косметику, а прям с переносом стены, кафель и пр). И лишь когда риелтор обратил мое внимание, что нет балкона - пазлы в голове сошлись. Я бы тоже не стал снимать (покупать) для жилья без балкона.
airmax78 написав:На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.
airmax78 написав:На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.
а где магазин первый в киеве будет?
Это интрига. Хотя, может, К-конговец знает.
инфы пока нема, зато есть новый ролик:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.