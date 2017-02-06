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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 956
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
201
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
72
Раціональне планування та метраж
16%
149
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
177
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:59

  димон написав:
  l66 написав:Vlad442
Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит.
А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно.



Не стеклить ни в коем случае, если под аренду.

Платить больше за аренду с застекленным и утепленным балконом вам не будут, а это существенные затраты застеклить и утеплить.

Далее. Если арендатор курящий, то он вам провоняет всю квартиру, если нет балкона. Если открытый балкон - будет купить там и запахов не будет.

Может и не нужно стеклить. Я пока не могу выбрать оптимальную концепцию. При аренде квартиры есть такой момент - есть дорогая квартира (бриллиант), а есть недорогое обрамление, которое должно подчеркнуть его красоту. Все эти утепления, остекления не так дорого по сравнению с ценой объекта. Если они будут в тему, то на этом не нужно экономить.
Проблемы курящих пусть останутся проблемами курящих. Многие, даже при наличии балкона и возмущающейся семье, курят на кухне. По поводу прованивания квартиры - я, методом проб и ошибок, пришел к такой практике. Невыгодно отказывать курящим. Нужно чтобы в квартире нечему было прованиваться, поэтому я предоставляю минимум мягкой мебели с тканевой оббивкой. Если большая кухня, то уголок кожзам. Предоставляю кровать стандартной шириной 160, но без матраса. Покупайте свой - это вопрос пары сотен долларов и спите на новом, заванивайте, проливайте кофе и вино. И нет проблемы вычитать из залога за испорченный матрас. Да и людям приятней спать на своем и новом, а не на кем-то пропуканном.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:02

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ЖК вонючка

Красавец. Но на верхнем этаже уже колхозник поселился.

Это архитекторы оторванные от реальности идиоты, а не колхозник виноват.
Vlad442
 
Повідомлень: 4459
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:06

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Как вы думаете, стоит ли жертвовать лоджией ради расширения маленькой кухни?
Планировка однушек двушек с 7-метровыми кухнями в звездочке
https://arkada.ua/ua/2/5/15806/15808/15847/
Что получилось у человека
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9
Не будет ли темновато? Не будет ли неудобно без балкона для сушки белья?

Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой.

Когда искал квартиру под офис, то мне попалась очень хорошая однокомнатная квартира с хорошим ремонтом за адекватные деньги. Меня не устроила площадь (маленькая), но я был удивлён, что ее не могут продать и хозяин уже 2 раза переделывал ремонт из жилого в офисный и наоборот (не косметику, а прям с переносом стены, кафель и пр). И лишь когда риелтор обратил мое внимание, что нет балкона - пазлы в голове сошлись. Я бы тоже не стал снимать (покупать) для жилья без балкона.

Почему? Тут балкон 4 метра, а кухня 7. Зачем Вам балкон в однушке? Кроме курить на свежем воздухе? Белье сушить? Так для одиночки или молодой семьи можно ужаться и в ванной (или вообще родителям отвезти стирать).
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:09

Vlad442
Много желающих самостоятельно покупать матрац?
Квартира без него не теряет в цене?
l66
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  Оранжевый-хит сезона написав:ЖК вонючкаЗображення


А че, красиво...
Монолит, Детская площадка, озеро .... все есть
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