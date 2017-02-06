Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:Vlad442 Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит. А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно.
Не стеклить ни в коем случае, если под аренду.
Платить больше за аренду с застекленным и утепленным балконом вам не будут, а это существенные затраты застеклить и утеплить.
Далее. Если арендатор курящий, то он вам провоняет всю квартиру, если нет балкона. Если открытый балкон - будет купить там и запахов не будет.
Может и не нужно стеклить. Я пока не могу выбрать оптимальную концепцию. При аренде квартиры есть такой момент - есть дорогая квартира (бриллиант), а есть недорогое обрамление, которое должно подчеркнуть его красоту. Все эти утепления, остекления не так дорого по сравнению с ценой объекта. Если они будут в тему, то на этом не нужно экономить. Проблемы курящих пусть останутся проблемами курящих. Многие, даже при наличии балкона и возмущающейся семье, курят на кухне. По поводу прованивания квартиры - я, методом проб и ошибок, пришел к такой практике. Невыгодно отказывать курящим. Нужно чтобы в квартире нечему было прованиваться, поэтому я предоставляю минимум мягкой мебели с тканевой оббивкой. Если большая кухня, то уголок кожзам. Предоставляю кровать стандартной шириной 160, но без матраса. Покупайте свой - это вопрос пары сотен долларов и спите на новом, заванивайте, проливайте кофе и вино. И нет проблемы вычитать из залога за испорченный матрас. Да и людям приятней спать на своем и новом, а не на кем-то пропуканном.
Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой.
Когда искал квартиру под офис, то мне попалась очень хорошая однокомнатная квартира с хорошим ремонтом за адекватные деньги. Меня не устроила площадь (маленькая), но я был удивлён, что ее не могут продать и хозяин уже 2 раза переделывал ремонт из жилого в офисный и наоборот (не косметику, а прям с переносом стены, кафель и пр). И лишь когда риелтор обратил мое внимание, что нет балкона - пазлы в голове сошлись. Я бы тоже не стал снимать (покупать) для жилья без балкона.
Почему? Тут балкон 4 метра, а кухня 7. Зачем Вам балкон в однушке? Кроме курить на свежем воздухе? Белье сушить? Так для одиночки или молодой семьи можно ужаться и в ванной (или вообще родителям отвезти стирать).