Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:59

димон написав: l66 написав: Vlad442

Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит.

А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно. Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит.А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно.





Не стеклить ни в коем случае, если под аренду.



Платить больше за аренду с застекленным и утепленным балконом вам не будут, а это существенные затраты застеклить и утеплить.



Далее. Если арендатор курящий, то он вам провоняет всю квартиру, если нет балкона. Если открытый балкон - будет купить там и запахов не будет. Не стеклить ни в коем случае, если под аренду.Платить больше за аренду с застекленным и утепленным балконом вам не будут, а это существенные затраты застеклить и утеплить.Далее. Если арендатор курящий, то он вам провоняет всю квартиру, если нет балкона. Если открытый балкон - будет купить там и запахов не будет.

Может и не нужно стеклить. Я пока не могу выбрать оптимальную концепцию. При аренде квартиры есть такой момент - есть дорогая квартира (бриллиант), а есть недорогое обрамление, которое должно подчеркнуть его красоту. Все эти утепления, остекления не так дорого по сравнению с ценой объекта. Если они будут в тему, то на этом не нужно экономить.Проблемы курящих пусть останутся проблемами курящих. Многие, даже при наличии балкона и возмущающейся семье, курят на кухне. По поводу прованивания квартиры - я, методом проб и ошибок, пришел к такой практике. Невыгодно отказывать курящим. Нужно чтобы в квартире нечему было прованиваться, поэтому я предоставляю минимум мягкой мебели с тканевой оббивкой. Если большая кухня, то уголок кожзам. Предоставляю кровать стандартной шириной 160, но без матраса. Покупайте свой - это вопрос пары сотен долларов и спите на новом, заванивайте, проливайте кофе и вино. И нет проблемы вычитать из залога за испорченный матрас. Да и людям приятней спать на своем и новом, а не на кем-то пропуканном.