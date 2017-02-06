Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:Vlad442 Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит. А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно.
Не стеклить ни в коем случае, если под аренду.
Платить больше за аренду с застекленным и утепленным балконом вам не будут, а это существенные затраты застеклить и утеплить.
Далее. Если арендатор курящий, то он вам провоняет всю квартиру, если нет балкона. Если открытый балкон - будет купить там и запахов не будет.
Может и не нужно стеклить. Я пока не могу выбрать оптимальную концепцию. При аренде квартиры есть такой момент - есть дорогая квартира (бриллиант), а есть недорогое обрамление, которое должно подчеркнуть его красоту. Все эти утепления, остекления не так дорого по сравнению с ценой объекта. Если они будут в тему, то на этом не нужно экономить. Проблемы курящих пусть останутся проблемами курящих. Многие, даже при наличии балкона и возмущающейся семье, курят на кухне. По поводу прованивания квартиры - я, методом проб и ошибок, пришел к такой практике. Невыгодно отказывать курящим. Нужно чтобы в квартире нечему было прованиваться, поэтому я предоставляю минимум мягкой мебели с тканевой оббивкой. Если большая кухня, то уголок кожзам. Предоставляю кровать стандартной шириной 160, но без матраса. Покупайте свой - это вопрос пары сотен долларов и спите на новом, заванивайте, проливайте кофе и вино. И нет проблемы вычитать из залога за испорченный матрас. Да и людям приятней спать на своем и новом, а не на кем-то пропуканном.
Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой.
Когда искал квартиру под офис, то мне попалась очень хорошая однокомнатная квартира с хорошим ремонтом за адекватные деньги. Меня не устроила площадь (маленькая), но я был удивлён, что ее не могут продать и хозяин уже 2 раза переделывал ремонт из жилого в офисный и наоборот (не косметику, а прям с переносом стены, кафель и пр). И лишь когда риелтор обратил мое внимание, что нет балкона - пазлы в голове сошлись. Я бы тоже не стал снимать (покупать) для жилья без балкона.
Почему? Тут балкон 4 метра, а кухня 7. Зачем Вам балкон в однушке? Кроме курить на свежем воздухе? Белье сушить? Так для одиночки или молодой семьи можно ужаться и в ванной (или вообще родителям отвезти стирать).
l66 написав:Vlad442 Много желающих самостоятельно покупать матрац? Квартира без него не теряет в цене?
Хватает (справедливости ради, я пришел к этой модели недавно). Не теряет, даже выигрывает, потому что я пускаю тех, кого бы при других раскладах отправил бы. Вот, например, у меня есть курящий арендатор с кошкой. Платит дороже рынка, так как везде ему отказывали. Купил себе матрас.
Сейчас обеспеченность метрами растет. Однушки снимают не семьи с двумя детьми, а одиночки или семьи без детей (которым одиноко без котов). Если 10 лет назад стандартом меблирования был раскладной диван, то сейчас становится комфортная кровать.
Сейчас постепенно я прихожу к следующему. У меня есть убитый диван, который я всегда могу забрать из одной из квартир. Есть разборная металлическая неубиваемая кровать, стоимостью 2-2,5 тыс гривен. У арендаторов есть выбор, привожу диван, покупают себе диван, покупают себе матрас, который забирают себе, когда съезжают.
Цена вопроса около 1500 гривен за EuroSleep Топпер Simplex 160x200, например. Разве это деньги сейчас?
Перечитал пост. Чтобы не сложилось у кого-нибудь впечатление, что металлическая кровать это старая советская с сеткой, привожу пример https://e-matras.ua/mebel/spal-naja-kom ... ce&dir=asc Прочное основание на ламелях. В разобранном состоянии вообще не занимает никакого места. Если люди приезжают со своим диваном, то разобрать и увезти, или убрать куда-нибудь вообще не составляет труда.