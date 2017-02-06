Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Почитал новости. 100 метров коммерческой недвижимости в самом центре Харькова за менее чем 10 тыс долларов. "Крепкие хозяйственники" рулят. Потом люди будут рассказывать, какие они гении инвестирования и как у них все в несколько раз подорожало. https://atn.ua/ekonomika/harkovskiy-gor ... goroda-hac Неприятный осадок.