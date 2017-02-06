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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 956
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
201
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
72
Раціональне планування та метраж
16%
149
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
177
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почитал новости. 100 метров коммерческой недвижимости в самом центре Харькова за менее чем 10 тыс долларов. "Крепкие хозяйственники" рулят. Потом люди будут рассказывать, какие они гении инвестирования и как у них все в несколько раз подорожало.
https://atn.ua/ekonomika/harkovskiy-gor ... goroda-hac
Неприятный осадок.

Или вот новость про сержанта. Мелочь, но тоже заставляет задуматься, правильно ли мы (страна) живем.
https://atn.ua/obshchestvo/v-harkove-bu ... deklaracii
Vlad442
 
Повідомлень: 4462
З нами з: 07.10.14
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