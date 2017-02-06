Неприятный осадок.
Или вот новость про сержанта. Мелочь, но тоже заставляет задуматься, правильно ли мы (страна) живем.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почитал новости. 100 метров коммерческой недвижимости в самом центре Харькова за менее чем 10 тыс долларов. "Крепкие хозяйственники" рулят. Потом люди будут рассказывать, какие они гении инвестирования и как у них все в несколько раз подорожало.
Неприятный осадок.
Или вот новость про сержанта. Мелочь, но тоже заставляет задуматься, правильно ли мы (страна) живем.
Додано: Суб 07 лип, 2018 06:38
Немає розмов про дорожай!!! Біда! І плиточники-електрики-румкнські таксисти - чомусь зникли з рожевоокулярного Києва. І ціни Кржн просідають далі . В реальному Києві.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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