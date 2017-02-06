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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 956
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
201
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
72
Раціональне планування та метраж
16%
149
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
177
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну что завтра покажет домик?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почитал новости. 100 метров коммерческой недвижимости в самом центре Харькова за менее чем 10 тыс долларов. "Крепкие хозяйственники" рулят. Потом люди будут рассказывать, какие они гении инвестирования и как у них все в несколько раз подорожало.
https://atn.ua/ekonomika/harkovskiy-gor ... goroda-hac
Неприятный осадок.

Или вот новость про сержанта. Мелочь, но тоже заставляет задуматься, правильно ли мы (страна) живем.
https://atn.ua/obshchestvo/v-harkove-bu ... deklaracii
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:40

  Vlad442 написав:Как вы думаете, стоит ли жертвовать лоджией ради расширения маленькой кухни?
Планировка однушек двушек с 7-метровыми кухнями в звездочке
https://arkada.ua/ua/2/5/15806/15808/15847/
Что получилось у человека
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9
Не будет ли темновато? Не будет ли неудобно без балкона для сушки белья?

Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой.

Лол, на данный момент обьявление неактивно. Неужели это гуано сдалось за 10500?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:17

  Оранжевый-хит сезона написав:ну что завтра покажет домик?

Домик вниз стремительным домкратом. Но после его прошлогодних горок у меня нет даже минимального доверия к этому ресурсу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:45

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Куда идут цены на недвижимость: итоги полугодия.

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/07/куда-идут-цены-на-недвижимость-2018/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:09

  KIM написав:
  Vlad442 написав:Как вы думаете, стоит ли жертвовать лоджией ради расширения маленькой кухни?
Планировка однушек двушек с 7-метровыми кухнями в звездочке
https://arkada.ua/ua/2/5/15806/15808/15847/
Что получилось у человека
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9
Не будет ли темновато? Не будет ли неудобно без балкона для сушки белья?

Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой.

Лол, на данный момент обьявление неактивно. Неужели это гуано сдалось за 10500?

Как видите.
Объявление появилось 1-ого числа, 5-ого было еще активно, 6-ого уже нет.
Хотя это агенты, а агенты могут играть в непонятные игры. Обычно я агентским объявлениям не доверяю.
Лучше последим за этим частным вариантом за 11 от 4-ого числа.
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... 341ae504c9
Тут кухня не вынесена на балкон.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наблюдения по Днепру по тем комплексам за которыми наблюдаю с начала 2017 - цены выросли с 12-14 до 20+ за квадрат... (Палермо, Ривер Парк и от части комфорт сити)... как-то


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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приходять в бюро праці молоді випускники і питають,
— Чи є якась робота для культуролога?
— Чи є якась робота для соціолога?

— Так, є, зарплата дві тисячі євро на руки, службове авто і можливість швидкої кар'єри.
— Жартуєте?
— А хто перший почав?
Оранжевый-хит сезона
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