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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну что завтра покажет домик?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почитал новости. 100 метров коммерческой недвижимости в самом центре Харькова за менее чем 10 тыс долларов. "Крепкие хозяйственники" рулят. Потом люди будут рассказывать, какие они гении инвестирования и как у них все в несколько раз подорожало.
Неприятный осадок.
Или вот новость про сержанта. Мелочь, но тоже заставляет задуматься, правильно ли мы (страна) живем.
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:40
Лол, на данный момент обьявление неактивно. Неужели это гуано сдалось за 10500?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:17
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:45
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Куда идут цены на недвижимость: итоги полугодия.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:09
Как видите.
Объявление появилось 1-ого числа, 5-ого было еще активно, 6-ого уже нет.
Хотя это агенты, а агенты могут играть в непонятные игры. Обычно я агентским объявлениям не доверяю.
Лучше последим за этим частным вариантом за 11 от 4-ого числа.
Тут кухня не вынесена на балкон.
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наблюдения по Днепру по тем комплексам за которыми наблюдаю с начала 2017 - цены выросли с 12-14 до 20+ за квадрат... (Палермо, Ривер Парк и от части комфорт сити)... как-то
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Додано: Суб 07 лип, 2018 11:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Приходять в бюро праці молоді випускники і питають,
— Чи є якась робота для культуролога?
— Чи є якась робота для соціолога?
— Так, є, зарплата дві тисячі євро на руки, службове авто і можливість швидкої кар'єри.
— Жартуєте?
— А хто перший почав?
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