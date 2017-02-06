Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Немного антизрады: отремонтировали садик, в который дочка ходила, когда жили в красном доме. В шоке, если честно. Полностью утеплили фасад, оштукатурили и покрасили, поменяли окна, крышу, на территории сделали 3 площадки для разных групп и веранду для занятий на воздухе во времядождя, и... бассейн под навесом. Так жаль, что ей ничего из этого не досталось.
Немного зрады: моя дочка училась в одной начальной школе на венике, прошлым летом начали ремонт крыши, все классы переехали "временно" кто куда, обещали за полгода сделать, по факту работы до сих пор не закончены. Правда, теперь это уже нас не касается - перешли в другую школу.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.