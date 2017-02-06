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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 958
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
202
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
72
Раціональне планування та метраж
16%
149
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
178
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:54

  airmax78 написав:Немного антизрады: отремонтировали садик, в который дочка ходила, когда жили в красном доме. В шоке, если честно. Полностью утеплили фасад, оштукатурили и покрасили, поменяли окна, крышу, на территории сделали 3 площадки для разных групп и веранду для занятий на воздухе во времядождя, и... бассейн под навесом. Так жаль, что ей ничего из этого не досталось.

Немного зрады: моя дочка училась в одной начальной школе на венике, прошлым летом начали ремонт крыши, все классы переехали "временно" кто куда, обещали за полгода сделать, по факту работы до сих пор не закончены. Правда, теперь это уже нас не касается - перешли в другую школу.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:25

Я привел ряд причин почему стоимость недвижимости в стране будет падать. Но мой пост удалили, почему? Тут цензура?
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:25

  Непересичный написав:Я привел ряд причин почему стоимость недвижимости в стране будет падать. Но мой пост удалили, почему? Тут цензура?



Продублируйте плиз, можно в личку, обсудим
димон
 
Повідомлень: 19
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