Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Немного антизрады: отремонтировали садик, в который дочка ходила, когда жили в красном доме. В шоке, если честно. Полностью утеплили фасад, оштукатурили и покрасили, поменяли окна, крышу, на территории сделали 3 площадки для разных групп и веранду для занятий на воздухе во времядождя, и... бассейн под навесом. Так жаль, что ей ничего из этого не досталось.
Немного зрады: моя дочка училась в одной начальной школе на венике, прошлым летом начали ремонт крыши, все классы переехали "временно" кто куда, обещали за полгода сделать, по факту работы до сих пор не закончены. Правда, теперь это уже нас не касается - перешли в другую школу.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
новострой возле метро, современная комплексная застройка, там рядом еще был кемпинг, недалеко гидропарк, рядом лес - экология, там реально сильно пахло хвоей, правда иногда случалось понюхать химдыма с химволокна, но нечасто, раз пять такое помню метро черниговская (тогда комсомольская и конечная), на дальний лесной отсюда ходил автобус 66 и от метро дарница 79, трамваи на воскресенку жирное на тогда место 1972й год
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:новострой возле метро, современная комплексная застройка, там рядом еще был кемпинг, недалеко гидропарк, рядом лес - экология, там реально сильно пахло хвоей, правда иногда случалось понюхать химдыма с химволокна, но нечасто, раз пять такое помню метро черниговская (тогда комсомольская и конечная), на дальний лесной отсюда ходил автобус 66 и от метро дарница 79, трамваи на воскресенку жирное на тогда место 1972й год
Если так убили жирное место. То что будет муравейниками типа Патриотика через 10-20 лет?
kingkongovets написав:новострой возле метро, современная комплексная застройка, там рядом еще был кемпинг, недалеко гидропарк, рядом лес - экология, там реально сильно пахло хвоей, правда иногда случалось понюхать химдыма с химволокна, но нечасто, раз пять такое помню метро черниговская (тогда комсомольская и конечная), на дальний лесной отсюда ходил автобус 66 и от метро дарница 79, трамваи на воскресенку жирное на тогда место 1972й год
Если так убили жирное место. То что будет муравейниками типа Патриотика через 10-20 лет?
ну типа того)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Можно вспомнить, для чего придуманы многоквартирные дома? Для компактного и экономичного размещения рабочей силы для заводов. Но сейчас все роботизируется да и заводов все меньше в стране. Не нужно много рабочей силы.
Если посмотреть на такие тенденции, как развитие логистики дронами, магазины без людей, развитие коммуникаций (4g 5g 10g)... Развитие коммуникаций медленно но сокращает количество деловых поездок, увеличивает количество удаленных сотрудников. Все больше дистанционного обучения. Уже представляю скайп на 10g, голографические видео звонки)
Мне начинает казаться, что в будущем в таком формате жилья как квартира близко к центру города, смысла будет все меньше. Из центра удобно добираться на работу, но вот все меньше необходимости физического присутствия. Возможно, в будущем, в центральную часть города будут ездить для важных деловых встреч и по выходным для развлечений. Скорее будет в тренде пригород, там где хороший климат и окружение.