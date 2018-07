Додано: Суб 07 лип, 2018 17:34



метро черниговская (тогда комсомольская и конечная), на дальний лесной отсюда ходил автобус 66 и от метро дарница 79, трамваи на воскресенку

жирное на тогда место

1972й год

