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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:54

  airmax78 написав:Немного антизрады: отремонтировали садик, в который дочка ходила, когда жили в красном доме. В шоке, если честно. Полностью утеплили фасад, оштукатурили и покрасили, поменяли окна, крышу, на территории сделали 3 площадки для разных групп и веранду для занятий на воздухе во времядождя, и... бассейн под навесом. Так жаль, что ей ничего из этого не досталось.

Немного зрады: моя дочка училась в одной начальной школе на венике, прошлым летом начали ремонт крыши, все классы переехали "временно" кто куда, обещали за полгода сделать, по факту работы до сих пор не закончены. Правда, теперь это уже нас не касается - перешли в другую школу.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:25

Я привел ряд причин почему стоимость недвижимости в стране будет падать. Но мой пост удалили, почему? Тут цензура?
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:25

  Непересичный написав:Я привел ряд причин почему стоимость недвижимости в стране будет падать. Но мой пост удалили, почему? Тут цензура?



Продублируйте плиз, можно в личку, обсудим
димон
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

новострой возле метро, современная комплексная застройка, там рядом еще был кемпинг, недалеко гидропарк, рядом лес - экология, там реально сильно пахло хвоей, правда иногда случалось понюхать химдыма с химволокна, но нечасто, раз пять такое помню
метро черниговская (тогда комсомольская и конечная), на дальний лесной отсюда ходил автобус 66 и от метро дарница 79, трамваи на воскресенку
жирное на тогда место
1972й год
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:02

  Непересичный написав:Я привел ряд причин почему стоимость недвижимости в стране будет падать. Но мой пост удалили, почему? Тут цензура?

падать она будет, но не в нацвалюте.
а курс у нас угадывать точно на будущее только Унуноктий с Трибекой могУть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Непересичный написав:Я привел ряд причин почему стоимость недвижимости в стране будет падать. Но мой пост удалили, почему? Тут цензура?

падать она будет, но не в нацвалюте.
а курс у нас угадывать точно на будущее только Унуноктий с Трибекой могУть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


трибека щас жгет под ником димон, кстати
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:32

  kingkongovets написав:новострой возле метро, современная комплексная застройка, там рядом еще был кемпинг, недалеко гидропарк, рядом лес - экология, там реально сильно пахло хвоей, правда иногда случалось понюхать химдыма с химволокна, но нечасто, раз пять такое помню
метро черниговская (тогда комсомольская и конечная), на дальний лесной отсюда ходил автобус 66 и от метро дарница 79, трамваи на воскресенку
жирное на тогда место
1972й год
Зображення


Если так убили жирное место. То что будет муравейниками типа Патриотика через 10-20 лет?
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Непересичный написав:
  kingkongovets написав:новострой возле метро, современная комплексная застройка, там рядом еще был кемпинг, недалеко гидропарк, рядом лес - экология, там реально сильно пахло хвоей, правда иногда случалось понюхать химдыма с химволокна, но нечасто, раз пять такое помню
метро черниговская (тогда комсомольская и конечная), на дальний лесной отсюда ходил автобус 66 и от метро дарница 79, трамваи на воскресенку
жирное на тогда место
1972й год
Зображення


Если так убили жирное место. То что будет муравейниками типа Патриотика через 10-20 лет?


ну типа того)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Можно вспомнить, для чего придуманы многоквартирные дома? Для компактного и экономичного размещения рабочей силы для заводов. Но сейчас все роботизируется да и заводов все меньше в стране. Не нужно много рабочей силы.

Если посмотреть на такие тенденции, как развитие логистики дронами, магазины без людей, развитие коммуникаций (4g 5g 10g)...
Развитие коммуникаций медленно но сокращает количество деловых поездок, увеличивает количество удаленных сотрудников. Все больше дистанционного обучения. Уже представляю скайп на 10g, голографические видео звонки)

Мне начинает казаться, что в будущем в таком формате жилья как квартира близко к центру города, смысла будет все меньше. Из центра удобно добираться на работу, но вот все меньше необходимости физического присутствия.
Возможно, в будущем, в центральную часть города будут ездить для важных деловых встреч и по выходным для развлечений.
Скорее будет в тренде пригород, там где хороший климат и окружение.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Непересичный написав:Можно вспомнить, для чего придуманы многоквартирные дома? Для компактного и экономичного размещения рабочей силы для заводов.

Выделил ключевую фразу. Давным давно я говорил, что появляются "лишние люди", что с автоматизацией все меньше становится нужно людей в производстве.
Сначала трактор и комбайн вытеснили людей из сельского хозяйства в города, потом станки с чпу, погрузчики, автоматические линии привели к тому, что в сфере услуг стало больше людей чем в производстве.
Где дешевле размещать этих лишних людей? В частных домах на природе, или в многоэтажных муравейниках. Ответ очевиден. Муравейник легче обогреть, обслужить, обеспечить транспортом. Что мы и видим в виде спальных районов на окраинах города.
По поводу снижения соотношение цены метр/окраина не согласен. Всегда будут люди, которым нужно самое лучшее и у которых денег куры не клюют, а центр единственный.

Если покупать под перепродажу, то лучше центр. Только хороший центр. Если под аренду, то спальники. В цене центра 50% составляют понты перфекционистов. Они готовы переплачивать за владение, но не за пользование.
Vlad442
 
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