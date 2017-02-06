Додано: Суб 07 лип, 2018 18:52

Можно вспомнить, для чего придуманы многоквартирные дома? Для компактного и экономичного размещения рабочей силы для заводов. Но сейчас все роботизируется да и заводов все меньше в стране. Не нужно много рабочей силы.



Если посмотреть на такие тенденции, как развитие логистики дронами, магазины без людей, развитие коммуникаций (4g 5g 10g)...

Развитие коммуникаций медленно но сокращает количество деловых поездок, увеличивает количество удаленных сотрудников. Все больше дистанционного обучения. Уже представляю скайп на 10g, голографические видео звонки)



Мне начинает казаться, что в будущем в таком формате жилья как квартира близко к центру города, смысла будет все меньше. Из центра удобно добираться на работу, но вот все меньше необходимости физического присутствия.

Возможно, в будущем, в центральную часть города будут ездить для важных деловых встреч и по выходным для развлечений.

Скорее будет в тренде пригород, там где хороший климат и окружение.