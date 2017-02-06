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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1514151515161517

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:18

      Vlad442 написав:
      Непересичный написав:Можно вспомнить, для чего придуманы многоквартирные дома? Для компактного и экономичного размещения рабочей силы для заводов.

    Выделил ключевую фразу. Давным давно я говорил, что появляются "лишние люди", что с автоматизацией все меньше становится нужно людей в производстве.
    Сначала трактор и комбайн вытеснили людей из сельского хозяйства в города, потом станки с чпу, погрузчики, автоматические линии привели к тому, что в сфере услуг стало больше людей чем в производстве.
    Где дешевле размещать этих лишних людей? В частных домах на природе, или в многоэтажных муравейниках. Ответ очевиден. Муравейник легче обогреть, обслужить, обеспечить транспортом. Что мы и видим в виде спальных районов на окраинах города.
    По поводу снижения соотношение цены метр/окраина не согласен. Всегда будут люди, которым нужно самое лучшее и у которых денег куры не клюют, а центр единственный.

    Если покупать под перепродажу, то лучше центр. Только хороший центр. Если под аренду, то спальники. В цене центра 50% составляют понты перфекционистов. Они готовы переплачивать за владение, но не за пользование.


        Да вот только современные новостройки - никакое не обеспечение жильем рабочего класса. Ибо квартира в них не выдается, а покупается за приличную сумму денег (которой у большинства простых рабочих нет) либо арендуется у лендлордов. Опять же за приличные деньги.

        Вот Вы, например, можете представить себе арендатора водителя троллейбуса, сварщика на заводе, швею или рабочего ШЭУ? Та даже рядовые сотрудники банков (а они составляют абсолютное большинство в штате) думаете могут позволить себе аренду за 11 тыс, учитывая то, что ЗП у них те же 10-12 тыс? Ну нет такого количества состоятельных арендаторов, чтобы реально было сдать им все то, что настроилось и еще строится.

        Бум превышения предложения над спросом еще впереди. Объяснять то, чем это чревато для лендлордов, я думаю не стоит.
    Viktor
     
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    Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:54

      Viktor написав:Вот Вы, например, можете представить себе арендатора водителя троллейбуса, сварщика на заводе, швею или рабочего ШЭУ? Та даже рядовые сотрудники банков (а они составляют абсолютное большинство в штате) думаете могут позволить себе аренду за 11 тыс, учитывая то, что ЗП у них те же 10-12 тыс? Ну нет такого количества состоятельных арендаторов, чтобы реально было сдать им все то, что настроилось и еще строится.

    Бум превышения предложения над спросом еще впереди. Объяснять то, чем это чревато для лендлордов, я думаю не стоит.

    "Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно".
    С таким подходом можно легко скатиться к обсуждению доходов и говорить "не верю", что тут часто происходит. Даже термин "Киев Фейслеса" придумали. Хорошая швея зарабатывает не 10-12. Сварщик тоже, разве что ученики без опыта. У водительши троллейбуса или учительницы может быть муж сварщик и вместе у них будет доход от 25 тыс гривен. А если хороший сварщик, а если еще отработал сезон в Израиле, то вполне может "котлетой продаванов" или ОП просить рассрочку.
    Высокая цена на новострой это больше эффект первой сдачи и свежего ремонта. Если его убрать, то новострой сдается не намного дороже чешки, учитывая то, что имеет большую площадь. Это рынок. На каждый товар найдется свой арендатор. Заколоченных окон не будет, а, если будут, то не в самом Киеве.
    Под муравейниками я имел в виду не только каменные джунгли новостроев, а и обычные советские спальники.
    Кстати эффект ПОХа показывает, что люди отлично переносят скученность и им важней десяток магазинчиков и кафешек в пешей доступности, чем окна в окна.
    Vlad442
     
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