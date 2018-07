Додано: Нед 08 лип, 2018 08:22

Vlad442 написав: Кстати эффект ПОХа показывает, что люди отлично переносят скученность и им важней десяток магазинчиков и кафешек в пешей доступности, чем окна в окна. Кстати эффект ПОХа показывает, что люди отлично переносят скученность и им важней десяток магазинчиков и кафешек в пешей доступности, чем окна в окна.



про "отлично переносят" - явная манипуляция

скорее "игнорируют при покупке", а как переносят показывает опыт трои, лесного, борщаги и прочих спальных массивов, у поха это просто пока еще впереди про "отлично переносят" - явная манипуляцияскорее "игнорируют при покупке", а как переносят показывает опыт трои, лесного, борщаги и прочих спальных массивов, у поха это просто пока еще впереди

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.