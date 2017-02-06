Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Непересичный написав:Можно вспомнить, для чего придуманы многоквартирные дома? Для компактного и экономичного размещения рабочей силы для заводов.
Выделил ключевую фразу. Давным давно я говорил, что появляются "лишние люди", что с автоматизацией все меньше становится нужно людей в производстве. Сначала трактор и комбайн вытеснили людей из сельского хозяйства в города, потом станки с чпу, погрузчики, автоматические линии привели к тому, что в сфере услуг стало больше людей чем в производстве. Где дешевле размещать этих лишних людей? В частных домах на природе, или в многоэтажных муравейниках. Ответ очевиден. Муравейник легче обогреть, обслужить, обеспечить транспортом. Что мы и видим в виде спальных районов на окраинах города. По поводу снижения соотношение цены метр/окраина не согласен. Всегда будут люди, которым нужно самое лучшее и у которых денег куры не клюют, а центр единственный.
Если покупать под перепродажу, то лучше центр. Только хороший центр. Если под аренду, то спальники. В цене центра 50% составляют понты перфекционистов. Они готовы переплачивать за владение, но не за пользование.
Да вот только современные новостройки - никакое не обеспечение жильем рабочего класса. Ибо квартира в них не выдается, а покупается за приличную сумму денег (которой у большинства простых рабочих нет) либо арендуется у лендлордов. Опять же за приличные деньги.
Вот Вы, например, можете представить себе арендатора водителя троллейбуса, сварщика на заводе, швею или рабочего ШЭУ? Та даже рядовые сотрудники банков (а они составляют абсолютное большинство в штате) думаете могут позволить себе аренду за 11 тыс, учитывая то, что ЗП у них те же 10-12 тыс? Ну нет такого количества состоятельных арендаторов, чтобы реально было сдать им все то, что настроилось и еще строится.
Бум превышения предложения над спросом еще впереди. Объяснять то, чем это чревато для лендлордов, я думаю не стоит.
Viktor написав:Вот Вы, например, можете представить себе арендатора водителя троллейбуса, сварщика на заводе, швею или рабочего ШЭУ? Та даже рядовые сотрудники банков (а они составляют абсолютное большинство в штате) думаете могут позволить себе аренду за 11 тыс, учитывая то, что ЗП у них те же 10-12 тыс? Ну нет такого количества состоятельных арендаторов, чтобы реально было сдать им все то, что настроилось и еще строится.
Бум превышения предложения над спросом еще впереди. Объяснять то, чем это чревато для лендлордов, я думаю не стоит.
"Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно". С таким подходом можно легко скатиться к обсуждению доходов и говорить "не верю", что тут часто происходит. Даже термин "Киев Фейслеса" придумали. Хорошая швея зарабатывает не 10-12. Сварщик тоже, разве что ученики без опыта. У водительши троллейбуса или учительницы может быть муж сварщик и вместе у них будет доход от 25 тыс гривен. А если хороший сварщик, а если еще отработал сезон в Израиле, то вполне может "котлетой продаванов" или ОП просить рассрочку. Высокая цена на новострой это больше эффект первой сдачи и свежего ремонта. Если его убрать, то новострой сдается не намного дороже чешки, учитывая то, что имеет большую площадь. Это рынок. На каждый товар найдется свой арендатор. Заколоченных окон не будет, а, если будут, то не в самом Киеве. Под муравейниками я имел в виду не только каменные джунгли новостроев, а и обычные советские спальники. Кстати эффект ПОХа показывает, что люди отлично переносят скученность и им важней десяток магазинчиков и кафешек в пешей доступности, чем окна в окна.
Непересичный написав:Можно вспомнить, для чего придуманы многоквартирные дома? Для компактного и экономичного размещения рабочей силы для заводов.
Выделил ключевую фразу. Давным давно я говорил, что появляются "лишние люди", что с автоматизацией все меньше становится нужно людей в производстве. Сначала трактор и комбайн вытеснили людей из сельского хозяйства в города, потом станки с чпу, погрузчики, автоматические линии привели к тому, что в сфере услуг стало больше людей чем в производстве. Где дешевле размещать этих лишних людей? В частных домах на природе, или в многоэтажных муравейниках. Ответ очевиден. Муравейник легче обогреть, обслужить, обеспечить транспортом. Что мы и видим в виде спальных районов на окраинах города. По поводу снижения соотношение цены метр/окраина не согласен. Всегда будут люди, которым нужно самое лучшее и у которых денег куры не клюют, а центр единственный.
Если покупать под перепродажу, то лучше центр. Только хороший центр. Если под аренду, то спальники. В цене центра 50% составляют понты перфекционистов. Они готовы переплачивать за владение, но не за пользование.
Да вот только современные новостройки - никакое не обеспечение жильем рабочего класса. Ибо квартира в них не выдается, а покупается за приличную сумму денег (которой у большинства простых рабочих нет) либо арендуется у лендлордов. Опять же за приличные деньги.
Вот Вы, например, можете представить себе арендатора водителя троллейбуса, сварщика на заводе, швею или рабочего ШЭУ? Та даже рядовые сотрудники банков (а они составляют абсолютное большинство в штате) думаете могут позволить себе аренду за 11 тыс, учитывая то, что ЗП у них те же 10-12 тыс? Ну нет такого количества состоятельных арендаторов, чтобы реально было сдать им все то, что настроилось и еще строится.
Бум превышения предложения над спросом еще впереди. Объяснять то, чем это чревато для лендлордов, я думаю не стоит.
А парковщики, електрики, румунські таксисти з "Києва Фейслеса" - можуть купити собі житло? За 3 роки роботи бюджетну 2к квартиру біля метро???
Рожевоокулярщики з піною на губах стверджують, що "так"!!!!
Viktor написав:Вот Вы, например, можете представить себе арендатора водителя троллейбуса, сварщика на заводе, швею или рабочего ШЭУ? Та даже рядовые сотрудники банков (а они составляют абсолютное большинство в штате) думаете могут позволить себе аренду за 11 тыс, учитывая то, что ЗП у них те же 10-12 тыс? Ну нет такого количества состоятельных арендаторов, чтобы реально было сдать им все то, что настроилось и еще строится.
Бум превышения предложения над спросом еще впереди. Объяснять то, чем это чревато для лендлордов, я думаю не стоит.
"Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно". С таким подходом можно легко скатиться к обсуждению доходов и говорить "не верю", что тут часто происходит. Даже термин "Киев Фейслеса" придумали. Хорошая швея зарабатывает не 10-12. Сварщик тоже, разве что ученики без опыта. У водительши троллейбуса или учительницы может быть муж сварщик и вместе у них будет доход от 25 тыс гривен. А если хороший сварщик, а если еще отработал сезон в Израиле, то вполне может "котлетой продаванов" или ОП просить рассрочку. Высокая цена на новострой это больше эффект первой сдачи и свежего ремонта. Если его убрать, то новострой сдается не намного дороже чешки, учитывая то, что имеет большую площадь. Это рынок. На каждый товар найдется свой арендатор. Заколоченных окон не будет, а, если будут, то не в самом Киеве. Под муравейниками я имел в виду не только каменные джунгли новостроев, а и обычные советские спальники. Кстати эффект ПОХа показывает, что люди отлично переносят скученность и им важней десяток магазинчиков и кафешек в пешей доступности, чем окна в окна.
Влад, Вы таки оторваны от реальности. Вы утверждаете, что хорошая швея, хороший сварщик и прочие "хорошие" легко зарабатывают овер 10-12. Ок. Только нет этих "хороших" в достаточном количестве, а есть просто рядовые сотрудники фабрик и производств с ЗП 7-8 тыс. И таких АБСОЛЮТНОЕ большинство. Это ФАКТ. Как и абсолютное большинство рядовых сотрудников банков с такими же небольшими ЗП в пределах 10 тыс.
Похоже, Вы действительно верите в то, что любой специалист обязательно должен стремиться быть "хорошим". А не тут то было! Не всем это надо. Большинство не стремится к росту и совершенствованию своих профессиональных навыков. "Хорошей" швеей может станет каждая 10-я, а остальные 9 останутся при своих 7-8 тыс.
Не много ли предложения на рынке для 10% "хороших" специалистов?
А как стать "хорошим" кассиром в банке не подскажете? Или "хорошим" экспедитором? Или "хорошим" секретарем? Никак! Ибо есть ограничение по штатным окладам.
Так что, Ваша теория про хорошие заработки несостоятельна. Они есть, но их недостаточно, чтобы поглотить грядущее предложение на рынке аренды в Киеве.
Viktor написав:Влад, Вы таки оторваны от реальности. Вы утверждаете, что хорошая швея, хороший сварщик и прочие "хорошие" легко зарабатывают овер 10-12. Ок. Только нет этих "хороших" в достаточном количестве, а есть просто рядовые сотрудники фабрик и производств с ЗП 7-8 тыс. И таких АБСОЛЮТНОЕ большинство. Это ФАКТ. Как и абсолютное большинство рядовых сотрудников банков с такими же небольшими ЗП в пределах 10 тыс.
Похоже, Вы действительно верите в то, что любой специалист обязательно должен стремиться быть "хорошим". А не тут то было! Не всем это надо. Большинство не стремится к росту и совершенствованию своих профессиональных навыков. "Хорошей" швеей может станет каждая 10-я, а остальные 9 останутся при своих 7-8 тыс.
Не много ли предложения на рынке для 10% "хороших" специалистов?
А как стать "хорошим" кассиром в банке не подскажете? Или "хорошим" экспедитором? Или "хорошим" секретарем? Никак! Ибо есть ограничение по штатным окладам.
Так что, Ваша теория про хорошие заработки несостоятельна. Они есть, но их недостаточно, чтобы поглотить грядущее предложение на рынке аренды в Киеве.
Так можно судить по всей стране по БЦ Парус и по офисам десятка аутсорсинговых компаний, еще в ЦУМ зайти
Даже пусть хороший сварщик и швея зарабатывают за двоих 26 тыс грн в месяц, в Киеве. Своими силами они квартиру в Киеве не купят в приемлемые сроки. А переехать в Польшу могут. Где и ЗП выше, и безопасность и медицина получше, детей лучше заводить там чем тут.
Данные о стране в целом, говорят о том что сбережения у населения сокращаются, и количество населения тоже сокращается (эмиграция и смертность). Следовательно платежеспособный спрос сокращается. Потому, если не будет политических потрясений, будет постепенное выравнивание ЗП сварщика с польской ЗП и постепенный дешевей бетона, до достижения равновесия.
Непересичный Будет постепенный "дешевей бетона" до какого равновесия? До паритета цен в Варшаве и Киеве? Гданське и Николаеве? Кракове и Одессе? Или "па500" таки скоро новострой и с ремонтом, и с торгом, и паркинг с зарядкой под Теслу в подарок в центре Киева?
Непересичный написав: Данные о стране в целом, говорят о том что сбережения у населения сокращаются, и количество населения тоже сокращается (эмиграция и смертность). Следовательно платежеспособный спрос сокращается. Потому, если не будет политических потрясений, будет постепенное выравнивание ЗП сварщика с польской ЗП и постепенный дешевей бетона, до достижения равновесия.
Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу.