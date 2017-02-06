Додано: Суб 07 лип, 2018 21:54

Viktor написав: Вот Вы, например, можете представить себе арендатора водителя троллейбуса, сварщика на заводе, швею или рабочего ШЭУ? Та даже рядовые сотрудники банков (а они составляют абсолютное большинство в штате) думаете могут позволить себе аренду за 11 тыс, учитывая то, что ЗП у них те же 10-12 тыс? Ну нет такого количества состоятельных арендаторов, чтобы реально было сдать им все то, что настроилось и еще строится.



Бум превышения предложения над спросом еще впереди. Объяснять то, чем это чревато для лендлордов, я думаю не стоит. Вот Вы, например, можете представить себе арендатора водителя троллейбуса, сварщика на заводе, швею или рабочего ШЭУ? Та даже рядовые сотрудники банков (а они составляют абсолютное большинство в штате) думаете могут позволить себе аренду за 11 тыс, учитывая то, что ЗП у них те же 10-12 тыс? Ну нет такого количества состоятельных арендаторов, чтобы реально было сдать им все то, что настроилось и еще строится.Бум превышения предложения над спросом еще впереди. Объяснять то, чем это чревато для лендлордов, я думаю не стоит.

"Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно".С таким подходом можно легко скатиться к обсуждению доходов и говорить "не верю", что тут часто происходит. Даже термин "Киев Фейслеса" придумали. Хорошая швея зарабатывает не 10-12. Сварщик тоже, разве что ученики без опыта. У водительши троллейбуса или учительницы может быть муж сварщик и вместе у них будет доход от 25 тыс гривен. А если хороший сварщик, а если еще отработал сезон в Израиле, то вполне может "котлетой продаванов" или ОП просить рассрочку.Высокая цена на новострой это больше эффект первой сдачи и свежего ремонта. Если его убрать, то новострой сдается не намного дороже чешки, учитывая то, что имеет большую площадь. Это рынок. На каждый товар найдется свой арендатор. Заколоченных окон не будет, а, если будут, то не в самом Киеве.Под муравейниками я имел в виду не только каменные джунгли новостроев, а и обычные советские спальники.Кстати эффект ПОХа показывает, что люди отлично переносят скученность и им важней десяток магазинчиков и кафешек в пешей доступности, чем окна в окна.