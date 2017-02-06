Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Непересичный написав: Данные о стране в целом, говорят о том что сбережения у населения сокращаются, и количество населения тоже сокращается (эмиграция и смертность). Следовательно платежеспособный спрос сокращается. Потому, если не будет политических потрясений, будет постепенное выравнивание ЗП сварщика с польской ЗП и постепенный дешевей бетона, до достижения равновесия.
Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу.
В январе-марте 2018 года доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, Государственная служба статистики.
В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки. А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.
Непересичный написав: Данные о стране в целом, говорят о том что сбережения у населения сокращаются, и количество населения тоже сокращается (эмиграция и смертность). Следовательно платежеспособный спрос сокращается. Потому, если не будет политических потрясений, будет постепенное выравнивание ЗП сварщика с польской ЗП и постепенный дешевей бетона, до достижения равновесия.
Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу.
зрада головного мозга детектед, эти "данные о стране" из каждого утюга и электрочайника говорят, у авиакомпаний уже самолетов для зубожилых не хватает, но раз "данные о стране в целом" говорят шо вокруг тотальнэ зубожиння - значч так и есть, епта "зачем бомбить города, если можно разбомбить мозги" (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 08 лип, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки. А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.
Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт. Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!
Непересичный написав: Данные о стране в целом, говорят о том что сбережения у населения сокращаются, и количество населения тоже сокращается (эмиграция и смертность). Следовательно платежеспособный спрос сокращается. Потому, если не будет политических потрясений, будет постепенное выравнивание ЗП сварщика с польской ЗП и постепенный дешевей бетона, до достижения равновесия.
Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу.
В январе-марте 2018 года доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, Государственная служба статистики.
О, яркий пример, что в статистику попадает далеко не все. Хотя, конечно, делать выводы основываясь на цифрах самого мертвого квартала в году, тоже как-то не очень правильно. Ну, то, смотря какие цели преследовать.
airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки. А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.
Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт. Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!
120% согласен. Перевести их на 6ляхи и пусть шугаются каждого поста, буржуи-коррупционеры!
барабашов написав:Непересичный Будет постепенный "дешевей бетона" до какого равновесия? До паритета цен в Варшаве и Киеве? Гданське и Николаеве? Кракове и Одессе? Или "па500" таки скоро новострой и с ремонтом, и с торгом, и паркинг с зарядкой под Теслу в подарок в центре Киева?
Точка равновесия зависит от разных факторов. От мировых цен на сырье, от этого зависят реальные доходы населения в нашем случае. От позиции власти, вмешаются или нет в ситуацию. От позиции банков, дешевая ипотека может сильно изменить ситуацию.
По ЗП, уже сейчас у застройщиков проблема, целые бригаты сваливают в Польшу, остаются те кому нужно получить опыть чтобы опять же свалить в Польшу. И это будет продолжаться, пока разница в зп станет меньше чем стресс от заробитчанства (чужая страна, не видеть семью и друзей, затраты на жизнь там). Если в Польше 1000 евро, то тут приблизительно 600 евро будет точкой равновесия.
С недвижимостью аналогично. Сейчас много из тех кто хотят купить в Киеве, не могут. Из тех кто может значительная часть не хотят. Между доходами населения, соотношением ЗП/аренды/покупки в Польше, стоимостью бетона в Киеве, должно быть достигнуто равновесие.
Сценарий 1: При прочих равных, если ничего в стране особенного не произойдет, то приблизительно (по-хорошему на рассчеты нужно неделю две рабочие потратить), равновесие будет достигнуто для Киева, если: -Средняя зп в Киеве, с 370-400 долларов вырастет до 550 -Стоимость метра готового бетона (не воздуха через Х лет), до 650-700 долларов Вот при таких условиях квартиры будут продаваться и так называемый тут навес будет продаваться.
Сценарий 2: Застройщики не захотят или не смогут снижать стоимость метров до доступного для масс уровня. Тогда стройки встанут, новостроек будет совсем мало и наверное в верхнем ценовом сегменте, и благодаря смертности будет много совкошлака и он упадет до доступного для масс уровня. И будет совкошлак стоит долларов по 500 за метр.