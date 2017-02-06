Додано: Нед 08 лип, 2018 11:23

барабашов написав: Непересичный

Будет постепенный "дешевей бетона" до какого равновесия? До паритета цен в Варшаве и Киеве? Гданське и Николаеве? Кракове и Одессе? Или "па500" таки скоро новострой и с ремонтом, и с торгом, и паркинг с зарядкой под Теслу в подарок в центре Киева? Будет постепенный "дешевей бетона" до какого равновесия? До паритета цен в Варшаве и Киеве? Гданське и Николаеве? Кракове и Одессе? Или "па500" таки скоро новострой и с ремонтом, и с торгом, и паркинг с зарядкой под Теслу в подарок в центре Киева?

Точка равновесия зависит от разных факторов.От мировых цен на сырье, от этого зависят реальные доходы населения в нашем случае.От позиции власти, вмешаются или нет в ситуацию.От позиции банков, дешевая ипотека может сильно изменить ситуацию.По ЗП, уже сейчас у застройщиков проблема, целые бригаты сваливают в Польшу, остаются те кому нужно получить опыть чтобы опять же свалить в Польшу.И это будет продолжаться, пока разница в зп станет меньше чем стресс от заробитчанства (чужая страна, не видеть семью и друзей, затраты на жизнь там).Если в Польше 1000 евро, то тут приблизительно 600 евро будет точкой равновесия.С недвижимостью аналогично.Сейчас много из тех кто хотят купить в Киеве, не могут. Из тех кто может значительная часть не хотят.Между доходами населения, соотношением ЗП/аренды/покупки в Польше, стоимостью бетона в Киеве, должно быть достигнуто равновесие.Сценарий 1:При прочих равных, если ничего в стране особенного не произойдет, то приблизительно (по-хорошему на рассчеты нужно неделю две рабочие потратить),равновесие будет достигнуто для Киева, если:-Средняя зп в Киеве, с 370-400 долларов вырастет до 550-Стоимость метра готового бетона (не воздуха через Х лет), до 650-700 долларовВот при таких условиях квартиры будут продаваться и так называемый тут навес будет продаваться.Сценарий 2:Застройщики не захотят или не смогут снижать стоимость метров до доступного для масс уровня.Тогда стройки встанут, новостроек будет совсем мало и наверное в верхнем ценовом сегменте, и благодаря смертности будет много совкошлака и он упадет до доступного для масс уровня.И будет совкошлак стоит долларов по 500 за метр.