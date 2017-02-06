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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:15

  airmax78 написав:
  Непересичный написав:
Данные о стране в целом, говорят о том что сбережения у населения сокращаются, и количество населения тоже сокращается (эмиграция и смертность). Следовательно платежеспособный спрос сокращается.
Потому, если не будет политических потрясений, будет постепенное выравнивание ЗП сварщика с польской ЗП и постепенный дешевей бетона, до достижения равновесия.

Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу.


В январе-марте 2018 года доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, Государственная служба статистики.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:16

  airmax78 написав:
  Непересичный написав:
Данные о стране в целом, говорят о том что сбережения у населения сокращаются, и количество населения тоже сокращается (эмиграция и смертность). Следовательно платежеспособный спрос сокращается.
Потому, если не будет политических потрясений, будет постепенное выравнивание ЗП сварщика с польской ЗП и постепенный дешевей бетона, до достижения равновесия.

Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу.


зрада головного мозга детектед, эти "данные о стране" из каждого утюга и электрочайника говорят, у авиакомпаний уже самолетов для зубожилых не хватает, но раз "данные о стране в целом" говорят шо вокруг тотальнэ зубожиння - значч так и есть, епта
"зачем бомбить города, если можно разбомбить мозги" (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 08 лип, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:18

  airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.

Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт.
Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:19

  Непересичный написав:
  airmax78 написав:
  Непересичный написав:
Данные о стране в целом, говорят о том что сбережения у населения сокращаются, и количество населения тоже сокращается (эмиграция и смертность). Следовательно платежеспособный спрос сокращается.
Потому, если не будет политических потрясений, будет постепенное выравнивание ЗП сварщика с польской ЗП и постепенный дешевей бетона, до достижения равновесия.

Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу.


В январе-марте 2018 года доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, Государственная служба статистики.

О, яркий пример, что в статистику попадает далеко не все. Хотя, конечно, делать выводы основываясь на цифрах самого мертвого квартала в году, тоже как-то не очень правильно. Ну, то, смотря какие цели преследовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:19

  Вкладчик1234 написав:Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!


это все от тотального зубожиння и отрицательной демографии, не иначе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:21

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.

Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт.
Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!

120% согласен. Перевести их на 6ляхи и пусть шугаются каждого поста, буржуи-коррупционеры!
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:23

  барабашов написав:Непересичный
Будет постепенный "дешевей бетона" до какого равновесия? До паритета цен в Варшаве и Киеве? Гданське и Николаеве? Кракове и Одессе? Или "па500" таки скоро новострой и с ремонтом, и с торгом, и паркинг с зарядкой под Теслу в подарок в центре Киева?


Точка равновесия зависит от разных факторов.
От мировых цен на сырье, от этого зависят реальные доходы населения в нашем случае.
От позиции власти, вмешаются или нет в ситуацию.
От позиции банков, дешевая ипотека может сильно изменить ситуацию.

По ЗП, уже сейчас у застройщиков проблема, целые бригаты сваливают в Польшу, остаются те кому нужно получить опыть чтобы опять же свалить в Польшу.
И это будет продолжаться, пока разница в зп станет меньше чем стресс от заробитчанства (чужая страна, не видеть семью и друзей, затраты на жизнь там).
Если в Польше 1000 евро, то тут приблизительно 600 евро будет точкой равновесия.

С недвижимостью аналогично.
Сейчас много из тех кто хотят купить в Киеве, не могут. Из тех кто может значительная часть не хотят.
Между доходами населения, соотношением ЗП/аренды/покупки в Польше, стоимостью бетона в Киеве, должно быть достигнуто равновесие.

Сценарий 1:
При прочих равных, если ничего в стране особенного не произойдет, то приблизительно (по-хорошему на рассчеты нужно неделю две рабочие потратить),
равновесие будет достигнуто для Киева, если:
-Средняя зп в Киеве, с 370-400 долларов вырастет до 550
-Стоимость метра готового бетона (не воздуха через Х лет), до 650-700 долларов
Вот при таких условиях квартиры будут продаваться и так называемый тут навес будет продаваться.

Сценарий 2:
Застройщики не захотят или не смогут снижать стоимость метров до доступного для масс уровня.
Тогда стройки встанут, новостроек будет совсем мало и наверное в верхнем ценовом сегменте, и благодаря смертности будет много совкошлака и он упадет до доступного для масс уровня.
И будет совкошлак стоит долларов по 500 за метр.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:24

  kingkongovets написав:
  Вкладчик1234 написав:Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!


это все от тотального зубожиння и отрицательной демографии, не иначе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В нормальных странах не радуются и не создают "дефицит" на авто, подлежащие утилизации.

Напоминает очереди через всю улицу в 7 утра, в день завоза в секонд-хендах.

А потом удивляются ситуации на дорогах, и в стране вообще
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:26

airmax78 Посмотрите данные по доходам / расходам домохозяйств, по покупательским настроениям таких компаний как GFK и Nielsen. Какое распределение доходов, структура расходов, там все есть.
Непересичный
 
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