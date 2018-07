Додано: Нед 08 лип, 2018 11:16

Данные о стране в целом, говорят о том что сбережения у населения сокращаются, и количество населения тоже сокращается (эмиграция и смертность). Следовательно платежеспособный спрос сокращается.

Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу. Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу.



зрада головного мозга детектед, эти "данные о стране" из каждого утюга и электрочайника говорят, у авиакомпаний уже самолетов для зубожилых не хватает, но раз "данные о стране в целом" говорят шо вокруг тотальнэ зубожиння - значч так и есть, епта

"зачем бомбить города, если можно разбомбить мозги" (с) зрада головного мозга детектед, эти "данные о стране" из каждого утюга и электрочайника говорят, у авиакомпаний уже самолетов для зубожилых не хватает, но раз "данные о стране в целом" говорят шо вокруг тотальнэ зубожиння - значч так и есть, епта"зачем бомбить города, если можно разбомбить мозги" (с)

