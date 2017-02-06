Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:ну да - это ж страна ненормальная виновата, а так то люди то у нас золотые, добрые, честные, дисциплинированные и работящие - да? а плохие - власть и страна, я вас правильно понял?
airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки. А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.
О каком объеме продаж идет речь? Две группы в ФБ это репрезентативная выборка?
Vlad442 написав:Кстати эффект ПОХа показывает, что люди отлично переносят скученность
Спросила у одного чела: "почему он арендует на ПОХе, а не рядом с работой?" Ответ улыбнул: "потому что здесь район новостроек, в любое время суток на улицах есть люди, много молодежи и мало стариков".
то же самое я говорил когда жил на ПОХе... я хочу заходить в хорошие магазины, где рядом со мной молодые улыбающиеся лица... я не хочу стоять в ЭКО маркете за попахивающей старушкой которая достаёт из кошелька скомканные 8 гривен. Не хочу ездить в лифте с воняющими потом работягами, хотя они наверное и неплохие люди.
airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки. А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.
рыдают они от отмены сертификатов... у меня двое друзей купили А3 теперь ждут письмо счастья
Непересичный написав:airmax78 Посмотрите данные по доходам / расходам домохозяйств, по покупательским настроениям таких компаний как GFK и Nielsen. Какое распределение доходов, структура расходов, там все есть.
ну что вы, это же не вписывается в его картину мира
airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки. А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.
О каком объеме продаж идет речь? Две группы в ФБ это репрезентативная выборка?
я ровно два года тому назад тут написал шо у меня доходы от аренды поднялись с 30% в 2014ом-2015ом до 50% в 2016ом от уровня 2013го и меня подняли на смех в этом ставки поднялись уже до 80-90% от уровня довоенных, однушки в ипенях улетают за десятку - это реальный, поддержанный деньгами спрос - а вы все про зубожиння ныть продолжаете смените методичку уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Непересичный написав:airmax78 Посмотрите данные по доходам / расходам домохозяйств, по покупательским настроениям таких компаний как GFK и Nielsen. Какое распределение доходов, структура расходов, там все есть.
Я не верю соцопросам, проводимым в Украине. Я верю собственным глазам. Даже на этой ветке, где, вроде, люди с деньгами тусуются, проведи опрос покупательских настроений - результат будет такой, что хоть бери и всю торговлю закрывай (исключение - Респект, но один такой, уникальный). А заходишь в ресторан (ценовой сегмент значения не имеет), а там всегда полно народу. И ценники в баксах как в 2013м. В Добробуте ко многим врачам запись за 2 недели. Прайсы - туда же. Новые проекты застройщиков стартуют с ценников от которых уши заворачиваются. И т.д. и т.п.
airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки. А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.
О каком объеме продаж идет речь? Две группы в ФБ это репрезентативная выборка?
я ровно два года тому назад тут написал шо у меня доходы от аренды поднялись с 30% в 2014ом-2015ом до 50% в 2016ом от уровня 2013го и меня подняли на смех в этом ставки поднялись уже до 80-90% от уровня довоенных, однушки в ипенях улетают за десятку - это реальный, поддержанный деньгами спрос - а вы все про зубожиння ныть продолжаете смените методичку уже
Первое. Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость. - И как часто Вы теперь имеете секс? - Ну-у... раз в две-три недели. - Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно. - Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь. - И Вы говорите! Кто Вам мешает?
Второе. В Киеве за счет внутренней миграции рынок аренды в Киеве держится, столица как никак и многие стремятся сюда. У значительной части людей не хватает на покупку и потому они снимают. Но по мере роста стоимости аренды, которая может опережать рост доходов, привлекательность жизни в Киеве снижается. Эмиграция продолжается, Польские данные есть, уже миллионы людей проголосовали ногами. И эмиграция рано или поздно отразится и на рынке аренды.