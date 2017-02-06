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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1517151815191520>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:27

  Вкладчик1234 написав:
  kingkongovets написав:
  Вкладчик1234 написав:Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!


это все от тотального зубожиння и отрицательной демографии, не иначе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В нормальных странах не радуются и не создают "дефицит" на авто, подлежащие утилизации.

Напоминает очереди через всю улицу в 7 утра, в день завоза в секонд-хендах.

А потом удивляются ситуации на дорогах, и в стране вообще


ну да - это ж страна ненормальная виновата, а так то люди то у нас золотые, добрые, честные, дисциплинированные и работящие - да? а плохие - власть и страна, я вас правильно понял?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:31

  kingkongovets написав:ну да - это ж страна ненормальная виновата, а так то люди то у нас золотые, добрые, честные, дисциплинированные и работящие - да? а плохие - власть и страна, я вас правильно понял?

Так тонко, что аж толсто
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:36

  airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.


О каком объеме продаж идет речь? Две группы в ФБ это репрезентативная выборка?
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:39

  l66 написав:
  Vlad442 написав:Кстати эффект ПОХа показывает, что люди отлично переносят скученность

Спросила у одного чела: "почему он арендует на ПОХе, а не рядом с работой?"
Ответ улыбнул: "потому что здесь район новостроек, в любое время суток на улицах есть люди, много молодежи и мало стариков".

то же самое я говорил когда жил на ПОХе... я хочу заходить в хорошие магазины, где рядом со мной молодые улыбающиеся лица... я не хочу стоять в ЭКО маркете за попахивающей старушкой которая достаёт из кошелька скомканные 8 гривен. Не хочу ездить в лифте с воняющими потом работягами, хотя они наверное и неплохие люди.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:42

  airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.

рыдают они от отмены сертификатов...
у меня двое друзей купили А3 теперь ждут письмо счастья
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:44

  Непересичный написав:airmax78 Посмотрите данные по доходам / расходам домохозяйств, по покупательским настроениям таких компаний как GFK и Nielsen. Какое распределение доходов, структура расходов, там все есть.

ну что вы, это же не вписывается в его картину мира
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:46

  Непересичный написав:
  airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.


О каком объеме продаж идет речь? Две группы в ФБ это репрезентативная выборка?


я ровно два года тому назад тут написал шо у меня доходы от аренды поднялись с 30% в 2014ом-2015ом до 50% в 2016ом от уровня 2013го и меня подняли на смех
в этом ставки поднялись уже до 80-90% от уровня довоенных, однушки в ипенях улетают за десятку - это реальный, поддержанный деньгами спрос - а вы все про зубожиння ныть продолжаете
смените методичку уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:50

  Непересичный написав:airmax78 Посмотрите данные по доходам / расходам домохозяйств, по покупательским настроениям таких компаний как GFK и Nielsen. Какое распределение доходов, структура расходов, там все есть.

Я не верю соцопросам, проводимым в Украине. Я верю собственным глазам. Даже на этой ветке, где, вроде, люди с деньгами тусуются, проведи опрос покупательских настроений - результат будет такой, что хоть бери и всю торговлю закрывай (исключение - Респект, но один такой, уникальный).
А заходишь в ресторан (ценовой сегмент значения не имеет), а там всегда полно народу. И ценники в баксах как в 2013м. В Добробуте ко многим врачам запись за 2 недели. Прайсы - туда же. Новые проекты застройщиков стартуют с ценников от которых уши заворачиваются. И т.д. и т.п.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В воскресенье попал в пробочку на подъезде к терминалу Д. Народу в самом Борисполе, как на жд вокзале.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:54

  kingkongovets написав:
  Непересичный написав:
  airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.


О каком объеме продаж идет речь? Две группы в ФБ это репрезентативная выборка?


я ровно два года тому назад тут написал шо у меня доходы от аренды поднялись с 30% в 2014ом-2015ом до 50% в 2016ом от уровня 2013го и меня подняли на смех
в этом ставки поднялись уже до 80-90% от уровня довоенных, однушки в ипенях улетают за десятку - это реальный, поддержанный деньгами спрос - а вы все про зубожиння ныть продолжаете
смените методичку уже


Первое.
Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость.
- И как часто Вы теперь имеете секс?
- Ну-у... раз в две-три недели.
- Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно.
- Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь.
- И Вы говорите! Кто Вам мешает?

Второе.
В Киеве за счет внутренней миграции рынок аренды в Киеве держится, столица как никак и многие стремятся сюда. У значительной части людей не хватает на покупку и потому они снимают. Но по мере роста стоимости аренды, которая может опережать рост доходов, привлекательность жизни в Киеве снижается. Эмиграция продолжается, Польские данные есть, уже миллионы людей проголосовали ногами. И эмиграция рано или поздно отразится и на рынке аренды.
Непересичный
 
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