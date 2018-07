Додано: Нед 08 лип, 2018 11:27

Вкладчик1234 написав: Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!

kingkongovets написав: это все от тотального зубожиння и отрицательной демографии, не иначе



это все от тотального зубожиння и отрицательной демографии, не иначе это все от тотального зубожиння и отрицательной демографии, не иначе

В нормальных странах не радуются и не создают "дефицит" на авто, подлежащие утилизации.



Напоминает очереди через всю улицу в 7 утра, в день завоза в секонд-хендах.



А потом удивляются ситуации на дорогах, и в стране вообще В нормальных странах не радуются и не создают "дефицит" на авто, подлежащие утилизации.Напоминает очереди через всю улицу в 7 утра, в день завоза в секонд-хендах.А потом удивляются ситуации на дорогах, и в стране вообще



ну да - это ж страна ненормальная виновата, а так то люди то у нас золотые, добрые, честные, дисциплинированные и работящие - да? а плохие - власть и страна, я вас правильно понял?

