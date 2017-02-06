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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 151815191520152115221523>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:58

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.

Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт.
Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!

На каком основании утилизировать(а не всунуть за пару кЭвро супер-пупер новый катализатор от А3 из Ингольштадта)?
И простите - на каком мегаэкологичном авто передвигаетесь вы, что не видя сто тыщщ маршруток Евро1-2 в Киеве и миллион раритетов 80-90г.г. хотите под пресс отправить авто Евро-5 и 6?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:58

  Непересичный написав:
  airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.


О каком объеме продаж идет речь? Две группы в ФБ это репрезентативная выборка?

Это примерно 5000 авто, которые улетели, считайте, за 6 мес. Привезли бы 20000 - ушли бы и все 20000.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:59

  airmax78 написав:
  Непересичный написав:airmax78 Посмотрите данные по доходам / расходам домохозяйств, по покупательским настроениям таких компаний как GFK и Nielsen. Какое распределение доходов, структура расходов, там все есть.

Я не верю соцопросам, проводимым в Украине. Я верю собственным глазам. Даже на этой ветке, где, вроде, люди с деньгами тусуются, проведи опрос покупательских настроений - результат будет такой, что хоть бери и всю торговлю закрывай (исключение - Респект, но один такой, уникальный).
А заходишь в ресторан (ценовой сегмент значения не имеет), а там всегда полно народу. И ценники в баксах как в 2013м. В Добробуте ко многим врачам запись за 2 недели. Прайсы - туда же. Новые проекты застройщиков стартуют с ценников от которых уши заворачиваются. И т.д. и т.п.


Ну знаете, вера это убежденность без доказательств, это из области религии, а у нас свобода вероисповедания. И кстати значительная часть крупных ритейлеров (электроника, продукты и тд.) почти в реальном времени с касс (чеки) отправляет данные в GFK и Nielsen.
Про ценники. В сравнении с поляками украинцы больше покупают? Какой % населения Киева ходит в Добробуты? Может Добробут сеть из десятков клиник в городе?

Про проекты застройщиков. Верхний ценовой сегмент не берем. Откуда тогда взялся навес о котором Кличко и НБУ вещали? Почему заможные украинцы все эти квартиры не раскупили?
Востаннє редагувалось Непересичный в Нед 08 лип, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:01

  барабашов написав:
  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:В группе дизельгейтных гольфистов на фб народ, которому недосталось - рыдает. 18-22к между прочим. Не 3 копейки.
А3 - 24-28 куе - размели в 0 и тоже плачут, что многим не досталось. И это не в Киеве - по всей Украине.

Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт.
Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!

На каком основании утилизировать(а не всунуть за пару кЭвро супер-пупер новый катализатор от А3 из Ингольштадта)?
И простите - на каком мегаэкологичном авто передвигаетесь вы, что не видя сто тыщщ маршруток Евро1-2 в Киеве и миллион раритетов 80-90г.г. хотите под пресс отправить авто Евро-5 и 6?

Там проблем с экологичностью вообще нет. По украинским нормам это суперэкологичные авто. Проблема чисто в документальном оформлении этих авто импортером.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:07

  Непересичный написав:
  барабашов написав:Непересичный
Будет постепенный "дешевей бетона" до какого равновесия? До паритета цен в Варшаве и Киеве? Гданське и Николаеве? Кракове и Одессе? Или "па500" таки скоро новострой и с ремонтом, и с торгом, и паркинг с зарядкой под Теслу в подарок в центре Киева?


Точка равновесия зависит от разных факторов.
От мировых цен на сырье, от этого зависят реальные доходы населения в нашем случае.
От позиции власти, вмешаются или нет в ситуацию.
От позиции банков, дешевая ипотека может сильно изменить ситуацию.

По ЗП, уже сейчас у застройщиков проблема, целые бригаты сваливают в Польшу, остаются те кому нужно получить опыть чтобы опять же свалить в Польшу.
И это будет продолжаться, пока разница в зп станет меньше чем стресс от заробитчанства (чужая страна, не видеть семью и друзей, затраты на жизнь там).
Если в Польше 1000 евро, то тут приблизительно 600 евро будет точкой равновесия.

С недвижимостью аналогично.
Сейчас много из тех кто хотят купить в Киеве, не могут. Из тех кто может значительная часть не хотят.
Между доходами населения, соотношением ЗП/аренды/покупки в Польше, стоимостью бетона в Киеве, должно быть достигнуто равновесие.

Сценарий 1:
При прочих равных, если ничего в стране особенного не произойдет, то приблизительно (по-хорошему на рассчеты нужно неделю две рабочие потратить),
равновесие будет достигнуто для Киева, если:
-Средняя зп в Киеве, с 370-400 долларов вырастет до 550
-Стоимость метра готового бетона (не воздуха через Х лет), до 650-700 долларов
Вот при таких условиях квартиры будут продаваться и так называемый тут навес будет продаваться.

Сценарий 2:
Застройщики не захотят или не смогут снижать стоимость метров до доступного для масс уровня.
Тогда стройки встанут, новостроек будет совсем мало и наверное в верхнем ценовом сегменте, и благодаря смертности будет много совкошлака и он упадет до доступного для масс уровня.
И будет совкошлак стоит долларов по 500 за метр.

В Киеве при средней зарплате 70% от вашей в 550 у.е. нет готового бетона по цене 700х70%=500у.е. где то? Или тот кто должен получать среднюю по вашим формулам зарплату должен жить не в хруще на лесном или борщаге или Оранже, а в Джеке с РТ?
В Днепре при меньшей средней почти вдвое полно "па300" и сталинок, и хрущей, и даже брежневки бывают(но редко). Естественно в рабочих районах, там где работягам и давали жильё 50-30 лет назад.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 08 лип, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:07

  Непересичный написав:
  airmax78 написав:
  Непересичный написав:airmax78 Посмотрите данные по доходам / расходам домохозяйств, по покупательским настроениям таких компаний как GFK и Nielsen. Какое распределение доходов, структура расходов, там все есть.

Я не верю соцопросам, проводимым в Украине. Я верю собственным глазам. Даже на этой ветке, где, вроде, люди с деньгами тусуются, проведи опрос покупательских настроений - результат будет такой, что хоть бери и всю торговлю закрывай (исключение - Респект, но один такой, уникальный).
А заходишь в ресторан (ценовой сегмент значения не имеет), а там всегда полно народу. И ценники в баксах как в 2013м. В Добробуте ко многим врачам запись за 2 недели. Прайсы - туда же. Новые проекты застройщиков стартуют с ценников от которых уши заворачиваются. И т.д. и т.п.


Ну знаете, вера это убежденность без доказательств, это из области религии, а у нас свобода вероисповедания.
Про ценники. В сравнении с поляками украинцы больше покупают? Какой % населения Киева ходит в Добробуты? Может Добробут сеть из десятков клиник в городе?

Про проекты застройщиков. Верхний ценовой сегмент не берем. Откуда тогда взялся навес о котором Кличко и НБУ вещали? Почему заможные украинцы все эти квартиры не раскупили?

При чем тут украинцы в сравнении с поляками? Мы говорим об украинцах в 2018м году в сравнении с украинцами в 2016м году. И тут есть очевидные изменения, которые невозможно не заметить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:09

  Непересичный написав:Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость.
- И как часто Вы теперь имеете секс?
- Ну-у... раз в две-три недели.
- Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно.
- Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь.
- И Вы говорите! Кто Вам мешает?

Второе.
В Киеве за счет внутренней миграции рынок аренды в Киеве держится, столица как никак и многие стремятся сюда. У значительной части людей не хватает на покупку и потому они снимают. Но по мере роста стоимости аренды, которая может опережать рост доходов, привлекательность жизни в Киеве снижается. Эмиграция продолжается, Польские данные есть, уже миллионы людей проголосовали ногами. И эмиграция рано или поздно отразится и на рынке аренды.


о, уже от "данных о стране в целом" мягенько так к "польским данным" перешли, которые тоже шото там говорят о тотальном зубожинни украинцев, бгг
может приведете их, кстати?
и сразу - сколько заробитчане ввезли в страну валюты, раз уж так уж
аргументы подобные вашим пишет каждый обвалишка, впервые пришедший на ветку, вся ваша беда в том шо вы не умеете самостоятельно думать и делать правильные выводы, а только повторяете любимую песенку неудачников о том как все вокруг плохо и как вы все в этом невиновны, а виновна исключительно злочынна влада, которую надо тока поменять и -хопс! - сразу все как заживем
реальность в том, шо уровень доходов уже почти сравнялся с довоенным, а вы все продолжаете ныть
в 2018ом это уже просто смешно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 08 лип, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:14

  Непересичный написав:Но по мере роста стоимости аренды, которая может опережать рост доходов, привлекательность жизни в Киеве снижается. Эмиграция продолжается, Польские данные есть, уже миллионы людей проголосовали ногами. И эмиграция рано или поздно отразится и на рынке аренды.

Из этих миллионов 95% живут в общагах по 4-8 человек в комнате и работают по 12 часов 6 дней в неделю за 12-15 зл./час. Возможностей и желания оставаться в таком режиме дольше безвизовых 3 месяцев у них практически нет. Но это явно не клиентура на ПОХ по 10500.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Нед 08 лип, 2018 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:15

  Gastarbaiter написав:
  Непересичный написав:Но по мере роста стоимости аренды, которая может опережать рост доходов, привлекательность жизни в Киеве снижается. Эмиграция продолжается, Польские данные есть, уже миллионы людей проголосовали ногами. И эмиграция рано или поздно отразится и на рынке аренды.

Из этих миллионов 95% живут в общагах по 4-8 человек в комнате и **а по 12 часов 6 дней в неделю за 12-15 зл./час. Возможностей и желания оставаться в таком режиме дольше безвизовых 3 месяцев у них практически нет. Но это явно не клиентура на ПОХ по 10500.


правильно - это клиентура отделов продаж всяких оранжей и прочих говностроев в ипенях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:16

  kingkongovets написав:
  Непересичный написав:Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость.
- И как часто Вы теперь имеете секс?
- Ну-у... раз в две-три недели.
- Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно.
- Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь.
- И Вы говорите! Кто Вам мешает?

Второе.
В Киеве за счет внутренней миграции рынок аренды в Киеве держится, столица как никак и многие стремятся сюда. У значительной части людей не хватает на покупку и потому они снимают. Но по мере роста стоимости аренды, которая может опережать рост доходов, привлекательность жизни в Киеве снижается. Эмиграция продолжается, Польские данные есть, уже миллионы людей проголосовали ногами. И эмиграция рано или поздно отразится и на рынке аренды.


о, уже от "данных о стране в целом" мягенько так к "польским данным" перешли, которые тоже шото там говорят о тотальном зубожинни, бгг
может приведете их, кстати?
аргументы подобные пишет каждый обвалишка, впервые пришедший на ветку, вся ваша беда в том шо вы не умеете самостоятельно думать и делать правильные выводы, а только повторяете любимую песенку неудачников о том как все вокруг плохо и как вы все в этом невиновны, а виновна исключительно злочынна влада, которую надо тока поменять и -хопс! - сразу все как заживем
реальность в том, шо уровень доходов уже почти сравнялся с довоенным, а вы все продолжаете ныть


Про злочынную владу и тотальное зубожиння я не говорил, не перекручивайте.
Влада вышла по сути из этого же населения, думаю, значительная часть обывателей дорвавшись до влады, вела себя подобным образом как ведут себя те кто у влады.

А тотального зубожиння нет, есть большая неравномерность в доходах, ВВП страны на уровне Африки, массовая эмиграция и цены на рынке недвижимости которые не совсем соответствуют доходам населения. И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.
Непересичный
 
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