Непересичный написав: Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость.

- И как часто Вы теперь имеете секс?

- Ну-у... раз в две-три недели.

- Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно.

- Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь.

- И Вы говорите! Кто Вам мешает?



Второе.

В Киеве за счет внутренней миграции рынок аренды в Киеве держится, столица как никак и многие стремятся сюда. У значительной части людей не хватает на покупку и потому они снимают. Но по мере роста стоимости аренды, которая может опережать рост доходов, привлекательность жизни в Киеве снижается. Эмиграция продолжается, Польские данные есть, уже миллионы людей проголосовали ногами. И эмиграция рано или поздно отразится и на рынке аренды.



о, уже от "данных о стране в целом" мягенько так к "польским данным" перешли, которые тоже шото там говорят о тотальном зубожинни украинцев, бгг

может приведете их, кстати?

и сразу - сколько заробитчане ввезли в страну валюты, раз уж так уж

аргументы подобные вашим пишет каждый обвалишка, впервые пришедший на ветку, вся ваша беда в том шо вы не умеете самостоятельно думать и делать правильные выводы, а только повторяете любимую песенку неудачников о том как все вокруг плохо и как вы все в этом невиновны, а виновна исключительно злочынна влада, которую надо тока поменять и -хопс! - сразу все как заживем

реальность в том, шо уровень доходов уже почти сравнялся с довоенным, а вы все продолжаете ныть

