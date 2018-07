Додано: Нед 08 лип, 2018 12:27

Непересичный написав: Про злочынную владу и тотальное зубожиння я не говорил, не перекручивайте.

Влада вышла по сути из этого же населения, думаю, значительная часть обывателей дорвавшись до влады, вела себя подобным образом как ведут себя те кто у влады.



шоп было еще проще рекомендую посетить отдел продаж бюджетного застройщика в день продажи нового дома, теоретик

может придет понимание как "тяжело" продается недвижимость

