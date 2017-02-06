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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:19

airmax78 Откуда тогда взялся "навес" на рынке недвижимости о котором Кличко и НБУ вещали? Почему заможные украинцы все эти квартиры не раскупили? Они же якобы могут.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:20

  Непересичный написав:
Про злочынную владу и тотальное зубожиння я не говорил, не перекручивайте.
Влада вышла по сути из этого же населения, думаю, значительная часть обывателей дорвавшись до влады, вела себя подобным образом как ведут себя те кто у влады.

А тотального зубожиння нет, есть большая неравномерность в доходах, ВВП страны на уровне Африки, массовая эмиграция и цены на рынке недвижимости которые не совсем соответствуют доходам населения. И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.

Если бы недвига плохо продавалась, логично было бы предположить, что новых и новых площадок по всему городу бы не возникало.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Летим в 0. Ведь это очевидно.




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Провидец
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:25

Непересичный
Хотелки продавцов на отшибе столицы должны стать меньше или на Круглоуниверситетской там или Богомольца, для уравновешивания ситуации с африканским ВВП и низкой зарплатой?
По цене однухи в ипенях Ирпеня в том же Нуакшоте, Лагосе или Мапуту знаете какая фанерная роскошь с дыркой в полу душевой продаётся?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:25

  Непересичный написав:airmax78 Откуда тогда взялся "навес" на рынке недвижимости о котором Кличко и НБУ вещали? Почему заможные украинцы все эти квартиры не раскупили? Они же якобы могут.

Я не знаю откуда у Клычко, а тем более у такой далекой от рынка недвиги структуры, как НБУ, данные про какой-то навес. Возьмите любой объект, на завершающей стадии строительства: с гарантией 90% все более-менее ликвидное уже будет выкуплено (дисклаймер для Захара: это загон, проходите мимо).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Непересичный написав:airmax78 Откуда тогда взялся "навес" на рынке недвижимости о котором Кличко и НБУ вещали? Почему заможные украинцы все эти квартиры не раскупили? Они же якобы могут.


Опять о навесе. Навес 70 тис квартир = 3 года работы шаромыг города Киева.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:25

  Gastarbaiter написав:
  Непересичный написав:Но по мере роста стоимости аренды, которая может опережать рост доходов, привлекательность жизни в Киеве снижается. Эмиграция продолжается, Польские данные есть, уже миллионы людей проголосовали ногами. И эмиграция рано или поздно отразится и на рынке аренды.

Из этих миллионов 95% живут в общагах по 4-8 человек в комнате и работают по 12 часов 6 дней в неделю за 12-15 зл./час. Возможностей и желания оставаться в таком режиме дольше безвизовых 3 месяцев у них практически нет. Но это явно не клиентура на ПОХ по 10500.


Эмиграция это не только рабочие низкой квалификации. Уезжает много и молодых ученых и квалифицированных специалистов. Уезжают как семьями, так и отправляют детей учится. Посмотрите статистику абитуриентов, сходите в ВУЗы пообщайтесь, сколько студентов на 3-4 курсе сваливает. А ведь эти студенты должны окончить вуз, начать работать, платить налоги, и создать молодые семьи, которые являются клиентами на рынке недвижимости. А они уезжают, притом после ВУЗа там мало кто вернется.

Это не приведет к обвалу на рынке недвижимости. А вот медленное снижение спроса и следовательно цен, да.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:27

  Непересичный написав:Про злочынную владу и тотальное зубожиння я не говорил, не перекручивайте.
Влада вышла по сути из этого же населения, думаю, значительная часть обывателей дорвавшись до влады, вела себя подобным образом как ведут себя те кто у влады.

А тотального зубожиння нет, есть большая неравномерность в доходах, ВВП страны на уровне Африки, массовая эмиграция и цены на рынке недвижимости которые не совсем соответствуют доходам населения. И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.


шоп было еще проще рекомендую посетить отдел продаж бюджетного застройщика в день продажи нового дома, теоретик
может придет понимание как "тяжело" продается недвижимость :mrgreen:
про "неравномерность доходов" даже комментировать лень, правда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:31

  барабашов написав:Непересичный
Хотелки продавцов на отшибе столицы должны стать меньше или на Круглоуниверситетской там или Богомольца, для уравновешивания ситуации с африканским ВВП и низкой зарплатой?
По цене однухи в ипенях Ирпеня в том же Нуакшоте, Лагосе или Мапуту знаете какая фанерная роскошь с дыркой в полу душевой продаётся?


Круглоуниверситеткая и Богомольца, это как никак центр столицы и думаю, особый случай.
На отшибе и в всяких ПОХах.
Про Лагос не осведомлен, а вот в ЕС, на побережье по цене квартиры на ПОХе можно домик купить. И вижу как народ кто обжегся на Аркаде, и под 4-5% годовых под аренду берет в ЕС недвижимость. И получается, что там стоимость выше, но ставка процентная ниже, и ипотечный платеж там больше на 100 евро чем тут.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я же писал о своем недавнем опыте работы с "навесом". Позвонил в ОП Столицы. Спрашиваю: есть что посмотреть в Квартете? (почти 600 квартир на секундочку по не самому низкому на рынке прайсу). Не, грят, извините, все продали. А с момента сдачи в эксплуатацию и пол-года не прошло.
airmax78
 
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