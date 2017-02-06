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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:19
airmax78 Откуда тогда взялся "навес" на рынке недвижимости о котором Кличко и НБУ вещали? Почему заможные украинцы все эти квартиры не раскупили? Они же якобы могут.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:20
Если бы недвига плохо продавалась, логично было бы предположить, что новых и новых площадок по всему городу бы не возникало.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Летим в 0. Ведь это очевидно.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 12:25
Непересичный
Хотелки продавцов на отшибе столицы должны стать меньше или на Круглоуниверситетской там или Богомольца, для уравновешивания ситуации с африканским ВВП и низкой зарплатой?
По цене однухи в ипенях Ирпеня в том же Нуакшоте, Лагосе или Мапуту знаете какая фанерная роскошь с дыркой в полу душевой продаётся?
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:25
Я не знаю откуда у Клычко, а тем более у такой далекой от рынка недвиги структуры, как НБУ, данные про какой-то навес. Возьмите любой объект, на завершающей стадии строительства: с гарантией 90% все более-менее ликвидное уже будет выкуплено (дисклаймер для Захара: это загон, проходите мимо).
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Опять о навесе. Навес 70 тис квартир = 3 года работы шаромыг города Киева.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:25
Эмиграция это не только рабочие низкой квалификации. Уезжает много и молодых ученых и квалифицированных специалистов. Уезжают как семьями, так и отправляют детей учится. Посмотрите статистику абитуриентов, сходите в ВУЗы пообщайтесь, сколько студентов на 3-4 курсе сваливает. А ведь эти студенты должны окончить вуз, начать работать, платить налоги, и создать молодые семьи, которые являются клиентами на рынке недвижимости. А они уезжают, притом после ВУЗа там мало кто вернется.
Это не приведет к обвалу на рынке недвижимости. А вот медленное снижение спроса и следовательно цен, да.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:27
шоп было еще проще рекомендую посетить отдел продаж бюджетного застройщика в день продажи нового дома, теоретик
может придет понимание как "тяжело" продается недвижимость
про "неравномерность доходов" даже комментировать лень, правда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:31
Круглоуниверситеткая и Богомольца, это как никак центр столицы и думаю, особый случай.
На отшибе и в всяких ПОХах.
Про Лагос не осведомлен, а вот в ЕС, на побережье по цене квартиры на ПОХе можно домик купить. И вижу как народ кто обжегся на Аркаде, и под 4-5% годовых под аренду берет в ЕС недвижимость. И получается, что там стоимость выше, но ставка процентная ниже, и ипотечный платеж там больше на 100 евро чем тут.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я же писал о своем недавнем опыте работы с "навесом". Позвонил в ОП Столицы. Спрашиваю: есть что посмотреть в Квартете? (почти 600 квартир на секундочку по не самому низкому на рынке прайсу). Не, грят, извините, все продали. А с момента сдачи в эксплуатацию и пол-года не прошло.
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