Додано: Нед 08 лип, 2018 12:36

airmax78 написав: Я же писал о своем недавнем опыте работы с "навесом". Позвонил в ОП Столицы. Спрашиваю: есть что посмотреть в Квартете? (почти 600 квартир на секундочку по не самому низкому на рынке прайсу). Не, грят, извините, все продали. А с момента сдачи в эксплуатацию и пол-года не прошло. Я же писал о своем недавнем опыте работы с "навесом". Позвонил в ОП Столицы. Спрашиваю: есть что посмотреть в Квартете? (почти 600 квартир на секундочку по не самому низкому на рынке прайсу). Не, грят, извините, все продали. А с момента сдачи в эксплуатацию и пол-года не прошло.



ща по закону жанра должен выскочить захар як пылып з конопэль и напомнить вам о матчасти и втором кошельке ща по закону жанра должен выскочить захар як пылып з конопэль и напомнить вам о матчасти и втором кошельке

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 08 лип, 2018 12:37, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.