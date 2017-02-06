|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:36
airmax78 написав:
Я же писал о своем недавнем опыте работы с "навесом". Позвонил в ОП Столицы. Спрашиваю: есть что посмотреть в Квартете? (почти 600 квартир на секундочку по не самому низкому на рынке прайсу). Не, грят, извините, все продали. А с момента сдачи в эксплуатацию и пол-года не прошло.
ща по закону жанра должен выскочить захар як пылып з конопэль и напомнить вам о матчасти и втором кошельке
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 08 лип, 2018 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3872
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:37
kingkongovets написав: Непересичный написав:
Про злочынную владу и тотальное зубожиння я не говорил, не перекручивайте.
Влада вышла по сути из этого же населения, думаю, значительная часть обывателей дорвавшись до влады, вела себя подобным образом как ведут себя те кто у влады.
А тотального зубожиння нет, есть большая неравномерность в доходах, ВВП страны на уровне Африки, массовая эмиграция и цены на рынке недвижимости которые не совсем соответствуют доходам населения. И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.
шоп было еще проще рекомендую посетить отдел продаж бюджетного застройщика в день продажи нового дома, теоретик
может придет понимание как "тяжело" продается недвижимость
про "неравномерность доходов" даже комментировать лень, правда
Ну нет неравномерности, ну ладно, свобода вероисповедания
Посещал и два года, и год и полгода назад. Было народ за часы до открытия офиса занимал очереди под отделом продаж. А вот полгода уже как такого не вижу, тихо спокойно. И ажиотаж только за однушками, самыми дешевыми. Двушки есть, трешки тоже.
У тоже Аркады, были моменты когда метр с учетом скидки 13 тыс грн стоил. Что для Киева, в пешей доступности до метро, вполне себе цена.
-
Непересичный
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 26.12.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:37
Непересичный написав: барабашов написав:Непересичный
Хотелки продавцов на отшибе столицы должны стать меньше или на Круглоуниверситетской там или Богомольца, для уравновешивания ситуации с африканским ВВП и низкой зарплатой?
По цене однухи в ипенях Ирпеня в том же Нуакшоте, Лагосе или Мапуту знаете какая фанерная роскошь с дыркой в полу душевой продаётся?
Про Лагос не осведомлен, а вот в ЕС, на побережье по цене квартиры на ПОХе можно домик купить. И вижу как народ кто обжегся на Аркаде, и под 4-5% годовых под аренду берет в ЕС недвижимость. И получается, что там стоимость выше, но ставка процентная ниже, и ипотечный платеж там больше на 100 евро чем тут.
Это какой такой народ? Зубожилый который? У которого по оценкам GfK все упало на полшестого?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24925
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:40
Непересичный написав:
У тоже Аркады, были моменты когда метр с учетом скидки 13 тыс грн стоил. Что для Киева, в пешей доступности до метро, вполне себе цена.
о, так прокомментируйте плиз почему же закончились аттракционы этой невиданной щедрости?
ведь доходы неравномерны и падают, все стоят в очереди на эмиграцию, демография отрицательная - кто же покупает эти квартиры по такой несуразно высокой цене?
куда подевалась цена в 13000 грн за квадрат?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3872
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:43
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Я же писал о своем недавнем опыте работы с "навесом". Позвонил в ОП Столицы. Спрашиваю: есть что посмотреть в Квартете? (почти 600 квартир на секундочку по не самому низкому на рынке прайсу). Не, грят, извините, все продали. А с момента сдачи в эксплуатацию и пол-года не прошло.
ща по закону жанра должен выскочить захар як пылып з конопэль и напомнить вам о матчасти и втором кошельке
Не, ну тогда говорят: у нас нет, но вот можем предложить квартиры от наших инвесторов. А тут просто: нет и давай досвидания.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24925
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:50
airmax78 написав: Непересичный написав: барабашов написав:Непересичный
Хотелки продавцов на отшибе столицы должны стать меньше или на Круглоуниверситетской там или Богомольца, для уравновешивания ситуации с африканским ВВП и низкой зарплатой?
По цене однухи в ипенях Ирпеня в том же Нуакшоте, Лагосе или Мапуту знаете какая фанерная роскошь с дыркой в полу душевой продаётся?
Про Лагос не осведомлен, а вот в ЕС, на побережье по цене квартиры на ПОХе можно домик купить. И вижу как народ кто обжегся на Аркаде, и под 4-5% годовых под аренду берет в ЕС недвижимость. И получается, что там стоимость выше, но ставка процентная ниже, и ипотечный платеж там больше на 100 евро чем тут.
Это какой такой народ? Зубожилый который? У которого по оценкам GfK все упало на полшестого?
В Киеве есть разный народ, есть у кого зп 6 тыс грн, а есть у кого пиджачек 3000 евро стоит. Вопрос в количестве тех или других, а точнее в распределении, почитайте как-то.
У меня среди знакомых нет людей у кого зубожиння. Но я работаю с средним и большим бизнесом и ради интереса прошу показать статистику своих ЗП в разрезе регионов и должностей. Новопечерские Липки, это не весь Киев.
-
Непересичный
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 26.12.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:52
Непересичный написав:
Новопечерские Липки, это не весь Киев.
Тем более - не вся Украина
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5774
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3773 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:55
Непересичный написав: kingkongovets написав: Непересичный написав:
Про злочынную владу и тотальное зубожиння я не говорил, не перекручивайте.
Влада вышла по сути из этого же населения, думаю, значительная часть обывателей дорвавшись до влады, вела себя подобным образом как ведут себя те кто у влады.
А тотального зубожиння нет, есть большая неравномерность в доходах, ВВП страны на уровне Африки, массовая эмиграция и цены на рынке недвижимости которые не совсем соответствуют доходам населения. И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.
шоп было еще проще рекомендую посетить отдел продаж бюджетного застройщика в день продажи нового дома, теоретик
может придет понимание как "тяжело" продается недвижимость
про "неравномерность доходов" даже комментировать лень, правда
Ну нет неравномерности, ну ладно, свобода вероисповедания
Посещал и два года, и год и полгода назад. Было народ за часы до открытия офиса занимал очереди под отделом продаж. А вот полгода уже как такого не вижу, тихо спокойно. И ажиотаж только за однушками, самыми дешевыми. Двушки есть, трешки тоже.
У тоже Аркады, были моменты когда метр с учетом скидки 13 тыс грн стоил. Что для Киева, в пешей доступности до метро, вполне себе цена.
После этого миллионы выехали в Польшу, часть покупает на побережье в Европе, теперь судя по Вами указанным факторам это стоит в Аркаде по 11 тыс грн? Или 10 тыс грн квадрат? Не томите. Напишите.
-
Провидец
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 04.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:01
Непересичный написав:
У меня среди знакомых нет людей у кого зубожиння. Но я работаю с средним и большим бизнесом
чота ржу
про пиджачки за треху и "неравномерность доходов" тоже доставило
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3872
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:05
Глубокий анализ, по существу
-
Непересичный
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 26.12.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|