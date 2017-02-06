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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1520152115221523>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:36

  airmax78 написав:Я же писал о своем недавнем опыте работы с "навесом". Позвонил в ОП Столицы. Спрашиваю: есть что посмотреть в Квартете? (почти 600 квартир на секундочку по не самому низкому на рынке прайсу). Не, грят, извините, все продали. А с момента сдачи в эксплуатацию и пол-года не прошло.


ща по закону жанра должен выскочить захар як пылып з конопэль и напомнить вам о матчасти и втором кошельке :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 08 лип, 2018 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:37

  kingkongovets написав:
  Непересичный написав:Про злочынную владу и тотальное зубожиння я не говорил, не перекручивайте.
Влада вышла по сути из этого же населения, думаю, значительная часть обывателей дорвавшись до влады, вела себя подобным образом как ведут себя те кто у влады.

А тотального зубожиння нет, есть большая неравномерность в доходах, ВВП страны на уровне Африки, массовая эмиграция и цены на рынке недвижимости которые не совсем соответствуют доходам населения. И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.


шоп было еще проще рекомендую посетить отдел продаж бюджетного застройщика в день продажи нового дома, теоретик
может придет понимание как "тяжело" продается недвижимость :mrgreen:
про "неравномерность доходов" даже комментировать лень, правда


Ну нет неравномерности, ну ладно, свобода вероисповедания :D

Посещал и два года, и год и полгода назад. Было народ за часы до открытия офиса занимал очереди под отделом продаж. А вот полгода уже как такого не вижу, тихо спокойно. И ажиотаж только за однушками, самыми дешевыми. Двушки есть, трешки тоже.
У тоже Аркады, были моменты когда метр с учетом скидки 13 тыс грн стоил. Что для Киева, в пешей доступности до метро, вполне себе цена.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:37

  Непересичный написав:
  барабашов написав:Непересичный
Хотелки продавцов на отшибе столицы должны стать меньше или на Круглоуниверситетской там или Богомольца, для уравновешивания ситуации с африканским ВВП и низкой зарплатой?
По цене однухи в ипенях Ирпеня в том же Нуакшоте, Лагосе или Мапуту знаете какая фанерная роскошь с дыркой в полу душевой продаётся?


Про Лагос не осведомлен, а вот в ЕС, на побережье по цене квартиры на ПОХе можно домик купить. И вижу как народ кто обжегся на Аркаде, и под 4-5% годовых под аренду берет в ЕС недвижимость. И получается, что там стоимость выше, но ставка процентная ниже, и ипотечный платеж там больше на 100 евро чем тут.

Это какой такой народ? Зубожилый который? У которого по оценкам GfK все упало на полшестого?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:40

  Непересичный написав:У тоже Аркады, были моменты когда метр с учетом скидки 13 тыс грн стоил. Что для Киева, в пешей доступности до метро, вполне себе цена.


о, так прокомментируйте плиз почему же закончились аттракционы этой невиданной щедрости?
ведь доходы неравномерны и падают, все стоят в очереди на эмиграцию, демография отрицательная - кто же покупает эти квартиры по такой несуразно высокой цене?
куда подевалась цена в 13000 грн за квадрат?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:43

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Я же писал о своем недавнем опыте работы с "навесом". Позвонил в ОП Столицы. Спрашиваю: есть что посмотреть в Квартете? (почти 600 квартир на секундочку по не самому низкому на рынке прайсу). Не, грят, извините, все продали. А с момента сдачи в эксплуатацию и пол-года не прошло.


ща по закону жанра должен выскочить захар як пылып з конопэль и напомнить вам о матчасти и втором кошельке :mrgreen:

Не, ну тогда говорят: у нас нет, но вот можем предложить квартиры от наших инвесторов. А тут просто: нет и давай досвидания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:50

  airmax78 написав:
  Непересичный написав:
  барабашов написав:Непересичный
Хотелки продавцов на отшибе столицы должны стать меньше или на Круглоуниверситетской там или Богомольца, для уравновешивания ситуации с африканским ВВП и низкой зарплатой?
По цене однухи в ипенях Ирпеня в том же Нуакшоте, Лагосе или Мапуту знаете какая фанерная роскошь с дыркой в полу душевой продаётся?


Про Лагос не осведомлен, а вот в ЕС, на побережье по цене квартиры на ПОХе можно домик купить. И вижу как народ кто обжегся на Аркаде, и под 4-5% годовых под аренду берет в ЕС недвижимость. И получается, что там стоимость выше, но ставка процентная ниже, и ипотечный платеж там больше на 100 евро чем тут.

Это какой такой народ? Зубожилый который? У которого по оценкам GfK все упало на полшестого?


В Киеве есть разный народ, есть у кого зп 6 тыс грн, а есть у кого пиджачек 3000 евро стоит. Вопрос в количестве тех или других, а точнее в распределении, почитайте как-то.
У меня среди знакомых нет людей у кого зубожиння. Но я работаю с средним и большим бизнесом и ради интереса прошу показать статистику своих ЗП в разрезе регионов и должностей. Новопечерские Липки, это не весь Киев.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:52

  Непересичный написав:Новопечерские Липки, это не весь Киев.

Тем более - не вся Украина
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Непересичный написав:
  kingkongovets написав:
  Непересичный написав:Про злочынную владу и тотальное зубожиння я не говорил, не перекручивайте.
Влада вышла по сути из этого же населения, думаю, значительная часть обывателей дорвавшись до влады, вела себя подобным образом как ведут себя те кто у влады.

А тотального зубожиння нет, есть большая неравномерность в доходах, ВВП страны на уровне Африки, массовая эмиграция и цены на рынке недвижимости которые не совсем соответствуют доходам населения. И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.


шоп было еще проще рекомендую посетить отдел продаж бюджетного застройщика в день продажи нового дома, теоретик
может придет понимание как "тяжело" продается недвижимость :mrgreen:
про "неравномерность доходов" даже комментировать лень, правда


Ну нет неравномерности, ну ладно, свобода вероисповедания :D

Посещал и два года, и год и полгода назад. Было народ за часы до открытия офиса занимал очереди под отделом продаж. А вот полгода уже как такого не вижу, тихо спокойно. И ажиотаж только за однушками, самыми дешевыми. Двушки есть, трешки тоже.
У тоже Аркады, были моменты когда метр с учетом скидки 13 тыс грн стоил. Что для Киева, в пешей доступности до метро, вполне себе цена.

После этого миллионы выехали в Польшу, часть покупает на побережье в Европе, теперь судя по Вами указанным факторам это стоит в Аркаде по 11 тыс грн? Или 10 тыс грн квадрат? Не томите. Напишите.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:01

  Непересичный написав:У меня среди знакомых нет людей у кого зубожиння. Но я работаю с средним и большим бизнесом


чота ржу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
про пиджачки за треху и "неравномерность доходов" тоже доставило
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:05

  kingkongovets написав:
  Непересичный написав:У меня среди знакомых нет людей у кого зубожиння. Но я работаю с средним и большим бизнесом


чота ржу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
про пиджачки за треху и "неравномерность доходов" тоже доставило


Глубокий анализ, по существу :D
Непересичный
 
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