Это ветка успешных вещающих как все плохо.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:06
так в ваших рассуждениях нырять особо некуда - дно близко
вы часом не коммунист, не?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:09
вот кстати да, давно заметил
и ненависть к злочынной владе у таких неподдельная - взятки и проценты за обнал поднялись, а иначе работать они не умеют и учиться не собираются
защитнички зубожилых, блин, о народе бедствующем пекутся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:13
В жулянах все чаще пробка на въезд
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:31
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:53
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
интересно было бы посмотреть статистику по количеству оригинальных объяв в сегменте однушек лет за 10
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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