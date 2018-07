Додано: Нед 08 лип, 2018 13:06

Непересичный написав: kingkongovets написав: Непересичный написав: У меня среди знакомых нет людей у кого зубожиння. Но я работаю с средним и большим бизнесом У меня среди знакомых нет людей у кого зубожиння. Но я работаю с средним и большим бизнесом



чота ржу

про пиджачки за треху и "неравномерность доходов" тоже доставило чота ржупро пиджачки за треху и "неравномерность доходов" тоже доставило



Глубокий анализ, по существу Глубокий анализ, по существу



так в ваших рассуждениях нырять особо некуда - дно близко

вы часом не коммунист, не? так в ваших рассуждениях нырять особо некуда - дно близковы часом не коммунист, не?

