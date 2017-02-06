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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Непересичный написав:У меня среди знакомых нет людей у кого зубожиння. Но я работаю с средним и большим бизнесом


чота ржу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
про пиджачки за треху и "неравномерность доходов" тоже доставило


Это ветка успешных вещающих как все плохо.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:06

  Непересичный написав:
  kingkongovets написав:
  Непересичный написав:У меня среди знакомых нет людей у кого зубожиння. Но я работаю с средним и большим бизнесом


чота ржу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
про пиджачки за треху и "неравномерность доходов" тоже доставило


Глубокий анализ, по существу :D


так в ваших рассуждениях нырять особо некуда - дно близко
вы часом не коммунист, не?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:09

  Провидец написав:
Это ветка успешных вещающих как все плохо.


вот кстати да, давно заметил
и ненависть к злочынной владе у таких неподдельная - взятки и проценты за обнал поднялись, а иначе работать они не умеют и учиться не собираются
защитнички зубожилых, блин, о народе бедствующем пекутся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:13

  airmax78 написав:В воскресенье попал в пробочку на подъезде к терминалу Д. Народу в самом Борисполе, как на жд вокзале.


В жулянах все чаще пробка на въезд
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:31

  trololo написав:
  airmax78 написав:В воскресенье попал в пробочку на подъезде к терминалу Д. Народу в самом Борисполе, как на жд вокзале.


В жулянах все чаще пробка на въезд

Эт хорошо, на ЛУНе в аренду всё больше объектов :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:В воскресенье попал в пробочку на подъезде к терминалу Д. Народу в самом Борисполе, как на жд вокзале.


В жулянах все чаще пробка на въезд

Эт хорошо, на ЛУНе в аренду всё больше объектов :)


интересно было бы посмотреть статистику по количеству оригинальных объяв в сегменте однушек лет за 10
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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