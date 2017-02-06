В жулянах все чаще пробка на въезд
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:13
В жулянах все чаще пробка на въезд
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:31
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:53
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
интересно было бы посмотреть статистику по количеству оригинальных объяв в сегменте однушек лет за 10
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:09
Кинг, ну это у Вас есть знакомые в Парклэйн, пускай по старой дружбе организуют Вон, для барабошова, опять появились квартиры на Городецкого, да не по 500$, так и 2100$ в центре мировой, развивающейся столицы нормально. В Париже аж по 10000$, а тут шара. Но не берет же ш, ждёт упрямо по 500$...
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в болгарских степях?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:42
После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.
А зачем снижать цены, если нынешних хватает, а "инвесторы" потерпят, и сами погрызут желающих подстегнуть застройщика?
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Просветите, как обжегся на Аркаде? И где именно берет в Европе.
Ипотечный платеж сравнивать по кредиту в евро и гривне не стоит, так как кредит в евро и через 10 лет будет кредитом в евро, а в гривне вполне может и обесценится в 2-3 раза. У нес пока что, считайте, ипотеки нет. Даже при этих обстоятельствах там на порядок выше цена и выше платеж по кредиту.
Этот штамп пропах нафталином. Когда доходит до конкретики, оказывается сравнивают картонный домик в опе мира в Болгарии с квартирой в новостройке Киева.
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Те, кто там купил, на первый взгляд тоже нормально переносят и говорят, что нравится.
Но думаю это в первую очередь "эффект покупки", и держится он достаточно долго
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему вы думаете, что недвижимость сейчас плохо продается? Я вижу вполне живой рынок вторички, если конечно не брать неадекватов, продающих годами. Такие были всегда. Рынок первички уже не как горячие пирожки, но большинство домов в нормальных проектах распродаются в ноль задолго до сдачи.
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да в той статье бред собачий.
Госстату неизвестны ни реальные доходы, ни расходы, о каких сбережениях они могут судить вообще. Тем более о каком падении сбережений может идти речь, если те же депозиты домохозяйств наоборот растут из года в год
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