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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:13

  airmax78 написав:В воскресенье попал в пробочку на подъезде к терминалу Д. Народу в самом Борисполе, как на жд вокзале.


В жулянах все чаще пробка на въезд
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:31

  trololo написав:
  airmax78 написав:В воскресенье попал в пробочку на подъезде к терминалу Д. Народу в самом Борисполе, как на жд вокзале.


В жулянах все чаще пробка на въезд

Эт хорошо, на ЛУНе в аренду всё больше объектов :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:В воскресенье попал в пробочку на подъезде к терминалу Д. Народу в самом Борисполе, как на жд вокзале.


В жулянах все чаще пробка на въезд

Эт хорошо, на ЛУНе в аренду всё больше объектов :)


интересно было бы посмотреть статистику по количеству оригинальных объяв в сегменте однушек лет за 10
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:09

  kingkongovets написав:
stm написав:Эт хорошо, на ЛУНе в аренду всё больше объектов :)


интересно было бы посмотреть статистику по количеству оригинальных объяв в сегменте однушек лет за 10

Кинг, ну это у Вас есть знакомые в Парклэйн, пускай по старой дружбе организуют :) Вон, для барабошова, опять появились квартиры на Городецкого, да не по 500$, так и 2100$ в центре мировой, развивающейся столицы нормально. В Париже аж по 10000$, а тут шара. Но не берет же ш, ждёт упрямо по 500$...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Непересичный написав:а вот в ЕС, на побережье по цене квартиры на ПОХе можно домик купить


в болгарских степях? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:42

  Провидец написав:После этого миллионы выехали в Польшу, часть покупает на побережье в Европе, теперь судя по Вами указанным факторам это стоит в Аркаде по 11 тыс грн? Или 10 тыс грн квадрат? Не томите. Напишите.


После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.
А зачем снижать цены, если нынешних хватает, а "инвесторы" потерпят, и сами погрызут желающих подстегнуть застройщика?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Непересичный написав:И вижу как народ кто обжегся на Аркаде, и под 4-5% годовых под аренду берет в ЕС недвижимость. И получается, что там стоимость выше, но ставка процентная ниже, и ипотечный платеж там больше на 100 евро чем тут.

Просветите, как обжегся на Аркаде? И где именно берет в Европе.
Ипотечный платеж сравнивать по кредиту в евро и гривне не стоит, так как кредит в евро и через 10 лет будет кредитом в евро, а в гривне вполне может и обесценится в 2-3 раза. У нес пока что, считайте, ипотеки нет. Даже при этих обстоятельствах там на порядок выше цена и выше платеж по кредиту.

  Непересичный написав:Про Лагос не осведомлен, а вот в ЕС, на побережье по цене квартиры на ПОХе можно домик купить.

Этот штамп пропах нафталином. Когда доходит до конкретики, оказывается сравнивают картонный домик в опе мира в Болгарии с квартирой в новостройке Киева.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  Vlad442 написав:Кстати эффект ПОХа показывает, что люди отлично переносят скученность

Спросила у одного чела: "почему он арендует на ПОХе, а не рядом с работой?"
Ответ улыбнул: "потому что здесь район новостроек, в любое время суток на улицах есть люди, много молодежи и мало стариков".
Те, кто там купил, на первый взгляд тоже нормально переносят и говорят, что нравится.
Но думаю это в первую очередь "эффект покупки", и держится он достаточно долго
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Непересичный написав:И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.

Почему вы думаете, что недвижимость сейчас плохо продается? Я вижу вполне живой рынок вторички, если конечно не брать неадекватов, продающих годами. Такие были всегда. Рынок первички уже не как горячие пирожки, но большинство домов в нормальных проектах распродаются в ноль задолго до сдачи.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Непересичный написав:
  airmax78 написав:Это какие данные по стране в целом говорят, что сбережения населения сокращаются? С 2016 остатки на счетах физлиц в БС вообще-то почти на 3 ярда баксов выросли. Это на фоне того, что ярды баксов сбережений за последние годы закопаны населением в недвигу.


В январе-марте 2018 года доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, Государственная служба статистики.

О, яркий пример, что в статистику попадает далеко не все. Хотя, конечно, делать выводы основываясь на цифрах самого мертвого квартала в году, тоже как-то не очень правильно. Ну, то, смотря какие цели преследовать.
Да в той статье бред собачий.
Госстату неизвестны ни реальные доходы, ни расходы, о каких сбережениях они могут судить вообще. Тем более о каком падении сбережений может идти речь, если те же депозиты домохозяйств наоборот растут из года в год
Faceless
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