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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:01
vano80 написав:
После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.
По году? Нет не слышал. Может один дом в Патриотике и был... давно. Пока задержка в 7-8 месяцев. Это обычная практика у всех застройщиков во все годы. И у КГС, и в 2005 и в 2013. Когда кто-то сдает в срок, этот случай пересказывают потом, как легенды.
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Vlad442
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Додано: Нед 08 лип, 2018 15:06
Vlad442 написав: Непересичный написав:
И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.
Почему вы думаете, что недвижимость сейчас плохо продается? Я вижу вполне живой рынок вторички, если конечно не брать неадекватов, продающих годами. Такие были всегда. Рынок первички уже не как горячие пирожки, но большинство домов в нормальных проектах распродаются в ноль задолго до сдачи.
я тут подумал о том, кто мог бы дать статистику по количеству сдаваемых в аренду квартир, вспомнил о знакомом с домика, позвонил и попросил по возможности узнать, бонусом услышал, шо в киеве на моменте около 500 строящихся объектов жилой недвиги и примерно стока же в области
а тут говорят шо очереди в аркаде пропали и это -серьезнейший индикатор
гы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 08 лип, 2018 15:23
kingkongovets написав:
бонусом услышал, шо в киеве на моменте около 500 строящихся объектов жилой недвиги и примерно стока же в области
а тут говорят шо очереди в аркаде пропали
гы
Последствия строительного бума 14-16.
Статистика не говорит о кратном росте сдающихся метров. С учетом тенденции к затягиванию строек или даже банкротству застройщиков, этот вал не выйдет одномоментно на рынок, а растянется на многие годы.
И, кстати, очереди в Аркаде еще этой зимой были.
Вот январские цитаты про 20-ый дом с Домика
8.30. В списке 80 человек. Жесть. С таким спросом аркада будет смело повышать цены.
Несколькими часами позже
На данный момент в очереди 108 чел. Однушек 1А и 1Г на высоких этажах свободных нет не в первой не во второй секции
в обед уже 140 человек по списку было, были которые записались в список, но не явились согласно очереди, а были и те кто по несколько квартир бронили.
Аркада посмотрела на толпу, и решила изменить-повысить цену, в 09 15 утра вышла девушка с ресепшна и заявила- подождите 5 минут, квартиры в базу довводим и цены, а заодно знайте что мы изменили прайс и прям сейчас вам его новый измененный раздам. В этом прайсе 2 очередь дома со старта на 30.000грн однушки уже дороже.
В холле крик и забастовка от желающих покупателей купить по еще вчерашнему прайсу, люди ж в очереди записаны сутки-двое. Никто из руководства Аркады не вышел, отпор держала таже девушка с ресепшна. Остальные позорно попрятались, охрана из-за спины девушки что то возмущалась на толпу.
После 20 минут ругательств и криков очередь медленно поползла бронировать и покупать по новым ценам.
На утро действительно я видел список на 80 человек, а после обеда не видел лично, но со слов вроде 140 записались.
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Vlad442
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