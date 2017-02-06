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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.

По году? Нет не слышал. Может один дом в Патриотике и был... давно. Пока задержка в 7-8 месяцев. Это обычная практика у всех застройщиков во все годы. И у КГС, и в 2005 и в 2013. Когда кто-то сдает в срок, этот случай пересказывают потом, как легенды.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Непересичный написав:И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.

Почему вы думаете, что недвижимость сейчас плохо продается? Я вижу вполне живой рынок вторички, если конечно не брать неадекватов, продающих годами. Такие были всегда. Рынок первички уже не как горячие пирожки, но большинство домов в нормальных проектах распродаются в ноль задолго до сдачи.


я тут подумал о том, кто мог бы дать статистику по количеству сдаваемых в аренду квартир, вспомнил о знакомом с домика, позвонил и попросил по возможности узнать, бонусом услышал, шо в киеве на моменте около 500 строящихся объектов жилой недвиги и примерно стока же в области
а тут говорят шо очереди в аркаде пропали и это -серьезнейший индикатор
гы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:бонусом услышал, шо в киеве на моменте около 500 строящихся объектов жилой недвиги и примерно стока же в области
а тут говорят шо очереди в аркаде пропали
гы

Последствия строительного бума 14-16.
Статистика не говорит о кратном росте сдающихся метров. С учетом тенденции к затягиванию строек или даже банкротству застройщиков, этот вал не выйдет одномоментно на рынок, а растянется на многие годы.


И, кстати, очереди в Аркаде еще этой зимой были.
Вот январские цитаты про 20-ый дом с Домика
8.30. В списке 80 человек. Жесть. С таким спросом аркада будет смело повышать цены.

Несколькими часами позже
На данный момент в очереди 108 чел. Однушек 1А и 1Г на высоких этажах свободных нет не в первой не во второй секции

в обед уже 140 человек по списку было, были которые записались в список, но не явились согласно очереди, а были и те кто по несколько квартир бронили.

Аркада посмотрела на толпу, и решила изменить-повысить цену, в 09 15 утра вышла девушка с ресепшна и заявила- подождите 5 минут, квартиры в базу довводим и цены, а заодно знайте что мы изменили прайс и прям сейчас вам его новый измененный раздам. В этом прайсе 2 очередь дома со старта на 30.000грн однушки уже дороже.
В холле крик и забастовка от желающих покупателей купить по еще вчерашнему прайсу, люди ж в очереди записаны сутки-двое. Никто из руководства Аркады не вышел, отпор держала таже девушка с ресепшна. Остальные позорно попрятались, охрана из-за спины девушки что то возмущалась на толпу.
После 20 минут ругательств и криков очередь медленно поползла бронировать и покупать по новым ценам.

На утро действительно я видел список на 80 человек, а после обеда не видел лично, но со слов вроде 140 записались.
Vlad442
 
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