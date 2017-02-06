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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:01
vano80 написав:
После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.
По году? Нет не слышал. Может один дом в Патриотике и был... давно. Пока задержка в 7-8 месяцев. Это обычная практика у всех застройщиков во все годы. И у КГС, и в 2005 и в 2013. Когда кто-то сдает в срок, этот случай пересказывают потом, как легенды.
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Vlad442
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Додано: Нед 08 лип, 2018 15:06
Vlad442 написав: Непересичный написав:
И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.
Почему вы думаете, что недвижимость сейчас плохо продается? Я вижу вполне живой рынок вторички, если конечно не брать неадекватов, продающих годами. Такие были всегда. Рынок первички уже не как горячие пирожки, но большинство домов в нормальных проектах распродаются в ноль задолго до сдачи.
я тут подумал о том, кто мог бы дать статистику по количеству сдаваемых в аренду квартир, вспомнил о знакомом с домика, позвонил и попросил по возможности узнать, бонусом услышал, шо в киеве на моменте около 500 строящихся объектов жилой недвиги и примерно стока же в области
а тут говорят шо очереди в аркаде пропали и это -серьезнейший индикатор
гы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 08 лип, 2018 15:23
kingkongovets написав:
бонусом услышал, шо в киеве на моменте около 500 строящихся объектов жилой недвиги и примерно стока же в области
а тут говорят шо очереди в аркаде пропали
гы
Последствия строительного бума 14-16.
Статистика не говорит о кратном росте сдающихся метров. С учетом тенденции к затягиванию строек или даже банкротству застройщиков, этот вал не выйдет одномоментно на рынок, а растянется на многие годы.
И, кстати, очереди в Аркаде еще этой зимой были.
Вот январские цитаты про 20-ый дом с Домика
8.30. В списке 80 человек. Жесть. С таким спросом аркада будет смело повышать цены.
Несколькими часами позже
На данный момент в очереди 108 чел. Однушек 1А и 1Г на высоких этажах свободных нет не в первой не во второй секции
в обед уже 140 человек по списку было, были которые записались в список, но не явились согласно очереди, а были и те кто по несколько квартир бронили.
Аркада посмотрела на толпу, и решила изменить-повысить цену, в 09 15 утра вышла девушка с ресепшна и заявила- подождите 5 минут, квартиры в базу довводим и цены, а заодно знайте что мы изменили прайс и прям сейчас вам его новый измененный раздам. В этом прайсе 2 очередь дома со старта на 30.000грн однушки уже дороже.
В холле крик и забастовка от желающих покупателей купить по еще вчерашнему прайсу, люди ж в очереди записаны сутки-двое. Никто из руководства Аркады не вышел, отпор держала таже девушка с ресепшна. Остальные позорно попрятались, охрана из-за спины девушки что то возмущалась на толпу.
После 20 минут ругательств и криков очередь медленно поползла бронировать и покупать по новым ценам.
На утро действительно я видел список на 80 человек, а после обеда не видел лично, но со слов вроде 140 записались.
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Vlad442
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Додано: Нед 08 лип, 2018 17:18
Vlad442 написав: vano80 написав:
После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.
По году? Нет не слышал. Может один дом в Патриотике и был... давно. Пока задержка в 7-8 месяцев. Это обычная практика у всех застройщиков во все годы. И у КГС, и в 2005 и в 2013. Когда кто-то сдает в срок, этот случай пересказывают потом, как легенды.
Много домов имеют задержки по году, например Эврика 13 (как и большая часть первой и второй очереди), а 24 вроде сдача через год и не построен первый этаж ещё.
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Непересичный
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Додано: Нед 08 лип, 2018 17:37
Непересичный написав:
Много домов имеют задержки по году, например Эврика 13 (как и большая часть первой и второй очереди), а 24 вроде сдача через год и не построен первый этаж ещё.
Да, с 13-ым домом вышел курьез. Аркада сошла с ума и выставила по нему совсем нереальные сроки. В общем принимается. Есть минус в карму Аркаде. Облажались.
При этом по 8-ому дому задержка в 7 мес. По 10-у 7 мес. По 11-у 8 месяцев.
Если бы Аркада, как ДБК-4 выдавала бы ключи по готовности дома, а не по сертификату, задержка была бы на 2-3 месяца меньше.
24 - цыплят по осени считают. Могут за 1.5 года выгнать и задержка будет в рамках приличия.
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Vlad442
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Додано: Нед 08 лип, 2018 17:44
trololo написав: airmax78 написав:
В воскресенье попал в пробочку на подъезде к терминалу Д. Народу в самом Борисполе, как на жд вокзале.
В жулянах все чаще пробка на въезд
Солнечные,радостные дни встают,
Звенья поднимаются,сады цветут,
Строя и побеждая,славься,страна родная,
Славься молодой,свободный труд!
@ГО
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Додано: Нед 08 лип, 2018 17:46
кто в аркаде рулит рекламным бюджетом?
респект
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 08 лип, 2018 17:54
stm написав: kingkongovets написав: stm написав:
Эт хорошо, на ЛУНе в аренду всё больше объектов
интересно было бы посмотреть статистику по количеству оригинальных объяв в сегменте однушек лет за 10
Кинг, ну это у Вас есть знакомые в Парклэйн, пускай по старой дружбе организуют
Вон, для барабошова, опять появились квартиры на Городецкого, да не по 500$, так и 2100$ в центре мировой, развивающейся столицы нормально. В Париже аж по 10000$, а тут шара. Но не берет же ш, ждёт упрямо по 500$...
по 2100 пусть идут лесом.
я днепропетровское Г9а с ремонтом по 2200 продаю.
есть что в этот ценник равное по крутизне в сталыце?
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:03
Vlad442 написав: vano80 написав:
После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.
По году? Нет не слышал. Может один дом в Патриотике и был... давно. Пока задержка в 7-8 месяцев. Это обычная практика у всех застройщиков во все годы. И у КГС, и в 2005 и в 2013. Когда кто-то сдает в срок, этот случай пересказывают потом, как легенды.
не звездите, в 2004 году Аркада строила панельку за год, сейчас за два и задерживает ещё на год
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