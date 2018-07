Додано: Нед 08 лип, 2018 15:06

Vlad442 написав: Непересичный написав: И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто. И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.

Почему вы думаете, что недвижимость сейчас плохо продается? Я вижу вполне живой рынок вторички, если конечно не брать неадекватов, продающих годами. Такие были всегда. Рынок первички уже не как горячие пирожки, но большинство домов в нормальных проектах распродаются в ноль задолго до сдачи. Почему вы думаете, что недвижимость сейчас плохо продается? Я вижу вполне живой рынок вторички, если конечно не брать неадекватов, продающих годами. Такие были всегда. Рынок первички уже не как горячие пирожки, но большинство домов в нормальных проектах распродаются в ноль задолго до сдачи.



я тут подумал о том, кто мог бы дать статистику по количеству сдаваемых в аренду квартир, вспомнил о знакомом с домика, позвонил и попросил по возможности узнать, бонусом услышал, шо в киеве на моменте около 500 строящихся объектов жилой недвиги и примерно стока же в области

а тут говорят шо очереди в аркаде пропали и это -серьезнейший индикатор

