в обед уже 140 человек по списку было, были которые записались в список, но не явились согласно очереди, а были и те кто по несколько квартир бронили.



Аркада посмотрела на толпу, и решила изменить-повысить цену, в 09 15 утра вышла девушка с ресепшна и заявила- подождите 5 минут, квартиры в базу довводим и цены, а заодно знайте что мы изменили прайс и прям сейчас вам его новый измененный раздам. В этом прайсе 2 очередь дома со старта на 30.000грн однушки уже дороже.

В холле крик и забастовка от желающих покупателей купить по еще вчерашнему прайсу, люди ж в очереди записаны сутки-двое. Никто из руководства Аркады не вышел, отпор держала таже девушка с ресепшна. Остальные позорно попрятались, охрана из-за спины девушки что то возмущалась на толпу.

После 20 минут ругательств и криков очередь медленно поползла бронировать и покупать по новым ценам.



На утро действительно я видел список на 80 человек, а после обеда не видел лично, но со слов вроде 140 записались.