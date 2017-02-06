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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.

По году? Нет не слышал. Может один дом в Патриотике и был... давно. Пока задержка в 7-8 месяцев. Это обычная практика у всех застройщиков во все годы. И у КГС, и в 2005 и в 2013. Когда кто-то сдает в срок, этот случай пересказывают потом, как легенды.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Непересичный написав:И чтобы недвижимость хорошо продавалась, либо доходы должны подрасти, либо хотелки продавцов стать меньше. Все просто.

Почему вы думаете, что недвижимость сейчас плохо продается? Я вижу вполне живой рынок вторички, если конечно не брать неадекватов, продающих годами. Такие были всегда. Рынок первички уже не как горячие пирожки, но большинство домов в нормальных проектах распродаются в ноль задолго до сдачи.


я тут подумал о том, кто мог бы дать статистику по количеству сдаваемых в аренду квартир, вспомнил о знакомом с домика, позвонил и попросил по возможности узнать, бонусом услышал, шо в киеве на моменте около 500 строящихся объектов жилой недвиги и примерно стока же в области
а тут говорят шо очереди в аркаде пропали и это -серьезнейший индикатор
гы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:бонусом услышал, шо в киеве на моменте около 500 строящихся объектов жилой недвиги и примерно стока же в области
а тут говорят шо очереди в аркаде пропали
гы

Последствия строительного бума 14-16.
Статистика не говорит о кратном росте сдающихся метров. С учетом тенденции к затягиванию строек или даже банкротству застройщиков, этот вал не выйдет одномоментно на рынок, а растянется на многие годы.


И, кстати, очереди в Аркаде еще этой зимой были.
Вот январские цитаты про 20-ый дом с Домика
8.30. В списке 80 человек. Жесть. С таким спросом аркада будет смело повышать цены.

Несколькими часами позже
На данный момент в очереди 108 чел. Однушек 1А и 1Г на высоких этажах свободных нет не в первой не во второй секции

в обед уже 140 человек по списку было, были которые записались в список, но не явились согласно очереди, а были и те кто по несколько квартир бронили.

Аркада посмотрела на толпу, и решила изменить-повысить цену, в 09 15 утра вышла девушка с ресепшна и заявила- подождите 5 минут, квартиры в базу довводим и цены, а заодно знайте что мы изменили прайс и прям сейчас вам его новый измененный раздам. В этом прайсе 2 очередь дома со старта на 30.000грн однушки уже дороже.
В холле крик и забастовка от желающих покупателей купить по еще вчерашнему прайсу, люди ж в очереди записаны сутки-двое. Никто из руководства Аркады не вышел, отпор держала таже девушка с ресепшна. Остальные позорно попрятались, охрана из-за спины девушки что то возмущалась на толпу.
После 20 минут ругательств и криков очередь медленно поползла бронировать и покупать по новым ценам.

На утро действительно я видел список на 80 человек, а после обеда не видел лично, но со слов вроде 140 записались.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 17:18

  Vlad442 написав:
  vano80 написав:После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.

По году? Нет не слышал. Может один дом в Патриотике и был... давно. Пока задержка в 7-8 месяцев. Это обычная практика у всех застройщиков во все годы. И у КГС, и в 2005 и в 2013. Когда кто-то сдает в срок, этот случай пересказывают потом, как легенды.


Много домов имеют задержки по году, например Эврика 13 (как и большая часть первой и второй очереди), а 24 вроде сдача через год и не построен первый этаж ещё.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Непересичный написав:Много домов имеют задержки по году, например Эврика 13 (как и большая часть первой и второй очереди), а 24 вроде сдача через год и не построен первый этаж ещё.

Да, с 13-ым домом вышел курьез. Аркада сошла с ума и выставила по нему совсем нереальные сроки. В общем принимается. Есть минус в карму Аркаде. Облажались.
При этом по 8-ому дому задержка в 7 мес. По 10-у 7 мес. По 11-у 8 месяцев.
Если бы Аркада, как ДБК-4 выдавала бы ключи по готовности дома, а не по сертификату, задержка была бы на 2-3 месяца меньше.
24 - цыплят по осени считают. Могут за 1.5 года выгнать и задержка будет в рамках приличия.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 17:44

  trololo написав:
  airmax78 написав:В воскресенье попал в пробочку на подъезде к терминалу Д. Народу в самом Борисполе, как на жд вокзале.


В жулянах все чаще пробка на въезд


Солнечные,радостные дни встают,
Звенья поднимаются,сады цветут,
Строя и побеждая,славься,страна родная,
Славься молодой,свободный труд!

@ГО
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто в аркаде рулит рекламным бюджетом?
респект
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 17:54

  stm написав:
  kingkongovets написав:
stm написав:Эт хорошо, на ЛУНе в аренду всё больше объектов :)


интересно было бы посмотреть статистику по количеству оригинальных объяв в сегменте однушек лет за 10

Кинг, ну это у Вас есть знакомые в Парклэйн, пускай по старой дружбе организуют :) Вон, для барабошова, опять появились квартиры на Городецкого, да не по 500$, так и 2100$ в центре мировой, развивающейся столицы нормально. В Париже аж по 10000$, а тут шара. Но не берет же ш, ждёт упрямо по 500$...

по 2100 пусть идут лесом.
я днепропетровское Г9а с ремонтом по 2200 продаю.
есть что в этот ценник равное по крутизне в сталыце?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 17:59

  Прохожий написав:
  Непересичный написав:а вот в ЕС, на побережье по цене квартиры на ПОХе можно домик купить


в болгарских степях? :mrgreen:

нее...В Каннах метров триста с бассейном и мавританками как Наоми К. в прислуге(см. "Поездка в Америку") :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:03

  Vlad442 написав:
  vano80 написав:После этого никто не занимает очередь с ночи, при запуске нового дома. После этого Аркада рассказывает, что строить летом некому, потому как рабочие уехали в польшу, а зимой не строим, потому как холодно. После этого задержки по году.

По году? Нет не слышал. Может один дом в Патриотике и был... давно. Пока задержка в 7-8 месяцев. Это обычная практика у всех застройщиков во все годы. И у КГС, и в 2005 и в 2013. Когда кто-то сдает в срок, этот случай пересказывают потом, как легенды.

не звездите, в 2004 году Аркада строила панельку за год, сейчас за два и задерживает ещё на год
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Нед 08 лип, 2018 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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