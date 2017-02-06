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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:03

  Вкладчик1234 написав:Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт.
Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!

Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:05

  Vlad442 написав:
  Непересичный написав:Много домов имеют задержки по году, например Эврика 13 (как и большая часть первой и второй очереди), а 24 вроде сдача через год и не построен первый этаж ещё.

Да, с 13-ым домом вышел курьез. Аркада сошла с ума и выставила по нему совсем нереальные сроки. В общем принимается. Есть минус в карму Аркаде. Облажались.
При этом по 8-ому дому задержка в 7 мес. По 10-у 7 мес. По 11-у 8 месяцев.
Если бы Аркада, как ДБК-4 выдавала бы ключи по готовности дома, а не по сертификату, задержка была бы на 2-3 месяца меньше.
24 - цыплят по осени считают. Могут за 1.5 года выгнать и задержка будет в рамках приличия.

какой в ж*** курьёз? первый дом Аркада в 1995 году построила за 8 месяцев с отделкой
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:07

  necovi4 написав:
  Вкладчик1234 написав:Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт.
Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!

Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь

и что теперь после отмены сертификата, на свалку?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:09

  necovi4 написав:
  Вкладчик1234 написав:Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт.
Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!

Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь

Вообще, это был сарказм.
Как раз относительно ненависти некоторых к евро6ляхерам, и одновременно пламенной поддержке дезельгейтеров.

Я намекал на то, что подход должен быть 1 для всех. Типа: против евро6ля*еров - значит и дизельгейт утилизируй
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну, что, комрады, наша постоянная рубрика: "Новости из ОП модных мопов".
Чикага: выставили в продажу угловые квартиры с панорамным остеклением. Цена... присядьте, комрады, впечатлительные - не читайте.
104К за квадрат.
Машиноместо: 47500 долляров.
Обычные квартирки: 61-68К грн. за метр.

Резиденс Концепт Хаус: метр в более-менее ликвидной трешке овер 100 квадратов с видом во двор и на школу на 9м этаже: 51.6К грн. за метр. Стадия строительства: "мы вот-вот начнем рыть котлован".
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:21

  Оранжевый-хит сезона написав:
  necovi4 написав:
  Вкладчик1234 написав:Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт.
Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!

Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь

и что теперь после отмены сертификата, на свалку?

А куда же еще? Импортер оплатил все платежи в бюджет при растаможке. Покупатели оплатили ПФ по полной программе при покупке. Теперь только на свалку, без вариантов.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:26

  Вкладчик1234 написав:
  necovi4 написав:Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь

Вообще, это был сарказм.
Как раз относительно ненависти некоторых к евро6ляхерам, и одновременно пламенной поддержке дезельгейтеров.

Я намекал на то, что подход должен быть 1 для всех. Типа: против евро6ля*еров - значит и дизельгейт утилизируй

Однозначно! Это ж абсолютно одинаковая ситуация: евробляхеры и официально растаможенные автомобили, с уплатой всех налогов и купленные с уплатой всех налогов (в общей сумме там по каждой машине одних налогов на 2 неплохие 6ляхи). Зарегистрированные на своих реальных владельцев, в 100% случаев застрахованные, в 50% по полному КАСКО. Конечно же никакой разницы с евробляхерами.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:28

airmax78, если всё так шоколадно, в чём проблема купить такую же, но НЕдизельгейтную машину?

И не надо скыглить про "оплатил пошлины".

Сертификация подделана. Машины подлежат утилизации. Но некоторые хитроследанные решили достать их из мусорки, и привезти в страну, в которой всем нет дела до соблюдения каких-то там законов.

Так что в утиль
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

заинтересовался дискусией, попробуем разобраться.

для начала давайте изучим эти две ссылки (на 01.01.2014 и 01.06.2018):
https://index.minfin.com.ua/banks/stat/
https://index.minfin.com.ua/banks/stat/2014-01

Обьем средств физ.лиц (депозиты, текущие и карточные счета):

на 01.01.2014 - 433726 млн грн (примерно 54 215 млн дол - курс 8 с копейками),
на 01.06.2018 - 475664 млн грн (примерно 18 294 млн дол - курс 26 с копейками).

Итого, судя по этим цифрам, средства физлиц в банках сократились в 3 раза.

Банкиры ветки, поправьте, если я не прав.



Теперь по второму индикатору - продажам авто.

Итак, пристегиваемся.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине по результатам 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,4% - до 201,566 тыс. единиц


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/870350-p ... na-74.html

И сравниваем:

В 2017 году автомобильным дилерам удалось установить посткризисный рекорд продаж новых автомобилей, - сообщает AUTO-Consulting. За 12 месяцев объем продаж новых авто составил 80271 автомобиль, что на 24,5% больше.

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=40482


Итого, новых авто было продано в 2,5 раз меньше.


https://auto.vercity.ru/statistics/sales/europe/2013/
Для сравнения, в соседней Польше
-в 2013 году было продано 288 293 новых авто,
-в 2017 году было продано 486 532 новых авто.

Видим рост в 2 раза (против падения у нас в 2,5 раз).


Какие выводы можно сделать? Может, у кого-то есть другие источники информации?
Востаннє редагувалось димон в Нед 08 лип, 2018 18:40, всього редагувалось 1 раз.
димон
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:35

  Вкладчик1234 написав:airmax78, если всё так шоколадно, в чём проблема купить такую же, но НЕдизельгейтную машину?

И не надо скыглить про "оплатил пошлины".

Сертификация подделана. Машины подлежат утилизации. Но некоторые хитроследанные решили достать их из мусорки, и привезти в страну, в которой всем нет дела до соблюдения каких-то там законов.

Так что в утиль

Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы.
А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.
airmax78
 
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