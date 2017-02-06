Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вкладчик1234 написав:Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт. Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!
Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь
Непересичный написав:Много домов имеют задержки по году, например Эврика 13 (как и большая часть первой и второй очереди), а 24 вроде сдача через год и не построен первый этаж ещё.
Да, с 13-ым домом вышел курьез. Аркада сошла с ума и выставила по нему совсем нереальные сроки. В общем принимается. Есть минус в карму Аркаде. Облажались. При этом по 8-ому дому задержка в 7 мес. По 10-у 7 мес. По 11-у 8 месяцев. Если бы Аркада, как ДБК-4 выдавала бы ключи по готовности дома, а не по сертификату, задержка была бы на 2-3 месяца меньше. 24 - цыплят по осени считают. Могут за 1.5 года выгнать и задержка будет в рамках приличия.
какой в ж*** курьёз? первый дом Аркада в 1995 году построила за 8 месяцев с отделкой
Вкладчик1234 написав:Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт. Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!
Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь
Вкладчик1234 написав:Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт. Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!
Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь
Вообще, это был сарказм. Как раз относительно ненависти некоторых к евро6ляхерам, и одновременно пламенной поддержке дезельгейтеров.
Я намекал на то, что подход должен быть 1 для всех. Типа: против евро6ля*еров - значит и дизельгейт утилизируй
Ну, что, комрады, наша постоянная рубрика: "Новости из ОП модных мопов". Чикага: выставили в продажу угловые квартиры с панорамным остеклением. Цена... присядьте, комрады, впечатлительные - не читайте. 104К за квадрат. Машиноместо: 47500 долляров. Обычные квартирки: 61-68К грн. за метр.
Резиденс Концепт Хаус: метр в более-менее ликвидной трешке овер 100 квадратов с видом во двор и на школу на 9м этаже: 51.6К грн. за метр. Стадия строительства: "мы вот-вот начнем рыть котлован".
Вкладчик1234 написав:Неплохо было бы, если бы этим хитрецам отменили регистрацию и заставили утилизировать этот хлам за свой счёт. Тащат с американских помоек что ни попадя - ни пройти, не проехать!
Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь
и что теперь после отмены сертификата, на свалку?
А куда же еще? Импортер оплатил все платежи в бюджет при растаможке. Покупатели оплатили ПФ по полной программе при покупке. Теперь только на свалку, без вариантов.
necovi4 написав:Сразу видно,не в теме,что за высеры, помойка, хлам? Купил и я себе за 22к дизельгейтного гольфа. А знаете ли вы, что мотор серии ЕА288 отвечает экологическим стандартам Евро-5/6? Никакого софта со специальным ПО, который искажал и изменял показатели уровня вредных веществ об экологичности во время тестов не было. Это из другой серии. Благодаря катализатору SCR и в борьбе за экологию, я ещё Adblue реагент заливаю, для очистки выхлопных газов, трачу по 500грн в год дополнительно. На евро**я*ов лучше посмотрите и повозмущайтесь
Вообще, это был сарказм. Как раз относительно ненависти некоторых к евро6ляхерам, и одновременно пламенной поддержке дезельгейтеров.
Я намекал на то, что подход должен быть 1 для всех. Типа: против евро6ля*еров - значит и дизельгейт утилизируй
Однозначно! Это ж абсолютно одинаковая ситуация: евробляхеры и официально растаможенные автомобили, с уплатой всех налогов и купленные с уплатой всех налогов (в общей сумме там по каждой машине одних налогов на 2 неплохие 6ляхи). Зарегистрированные на своих реальных владельцев, в 100% случаев застрахованные, в 50% по полному КАСКО. Конечно же никакой разницы с евробляхерами.
В 2017 году автомобильным дилерам удалось установить посткризисный рекорд продаж новых автомобилей, - сообщает AUTO-Consulting. За 12 месяцев объем продаж новых авто составил 80271 автомобиль, что на 24,5% больше.
Вкладчик1234 написав:airmax78, если всё так шоколадно, в чём проблема купить такую же, но НЕдизельгейтную машину?
И не надо скыглить про "оплатил пошлины".
Сертификация подделана. Машины подлежат утилизации. Но некоторые хитроследанные решили достать их из мусорки, и привезти в страну, в которой всем нет дела до соблюдения каких-то там законов.
Так что в утиль
Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы. А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.