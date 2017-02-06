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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лип, 2018 18:36
Оранжевый-хит сезона написав:
и что теперь после отмены сертификата, на свалку?
Есть факты в отмене или отказе перерегистрации? Не удивляет то, что тема уже заглохла давно, а осадочек остался. Это значит конкуренты добились своего, репутацию подмочили. ПУ, уже официально отказался продавать Фольцыки, а там не за горами ауди А6 ожидали на осень, а теперь болт. Где это видано, чтобы Фольцыки первые места по продажам занимали? Поэтому и взбудоражили конкурентов. Дело свое сделали молодцы
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necovi4
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:40
airmax78 написав:
Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы.
А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.
Это зависть тех, кто "ОПЛАТИЛ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ"(с) к тем, кто ездит на такой же машине на еврономерах, но в разы дешевле
И сама покупка дизельгейта - это и есть попытка уйти от "оплаты по полной программе". Кого Вы обманываете? Зачем эти уловки?
Это было моё последнее сообщение в этой ветке на эту тему
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:42
Вкладчик1234 Оборжака, Вкладчик, просто оборжака.
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airmax78
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:45
Аирмакс, интересен Ваш коментарий к вышеприведенной информации.
И кстати,
Население Украины
-в 2013 году - 45,49 млн (офиц.данные)
-в 2018 году - 42,2 млн (реально мы понимаем существенно меньше)
Население Польши
-в 2013 году - 38,04 млн чел.
-в 2018 году - 38,64 млн чел (официально, без учета гастриков из гордой соседней страны).
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димон
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:54
Процветание (относительное) есть только в Киеве, а его экстраполируют на всю страну.
Ради научного эксперимента, давайте сравним сопоставимое, например - Краков (766 тыс население) и Запорожье (749 тыс чел). Оба города - не столицы, с промышленностью, с одинаковым населением.
За 2016 год застройщики в Запорожье сдали в эксплуатацию 64 964 квадратных метров жилья
Источник: domik.ua
Сколько метров жилья построили в год в Кракове, кто может подсказать (не владею польским)?
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димон
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:55
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы.
А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.
Это зависть тех, кто "ОПЛАТИЛ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ"(с) к тем, кто ездит на такой же машине на еврономерах, но в разы дешевле
И сама покупка дизельгейта - это и есть попытка уйти от "оплаты по полной программе". Кого Вы обманываете? Зачем эти уловки?
Это было моё последнее сообщение в этой ветке на эту тему
Что за бред Вы пишете? Люди купили машины, которые официально были ввезены и растаможены дилером. Это нормальные, новые автомобили. Какая утилизация? Вы в своем уме? В конце концов ВАГ мог устранить недоработку. Но решил продать в Украине, стране не с такими жесткими нормами.
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Viktor
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:55
Вкладчик1234 написав:
И сама покупка дизельгейта - это и есть попытка уйти от "оплаты по полной программе". Кого Вы обманываете? Зачем эти уловки?
Какие уловки? Я сознательно пошёл на скидку 40%,так как автомобиль 15года. А вот и камент ПУ, то что я выше и писал:
Кроме того, в Порше Украина предполагают, что «информация о проблемах с Audi A3 появились в связи с выгодной ценой на данные авто, которая на самом деле обусловлена годом их выпуска (2015-2016 гг.)»
В компании не исключают, что «это попытка раздуть ситуацию и сделать из этого инфоповод. К сожалению, конфликтные ситуации привлекают большее внимание читателей, чем пользуются СМИ, пытаясь найти проблему, даже там, где её нет».
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necovi4
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Додано: Нед 08 лип, 2018 19:01
Любезные, не хочу сподобляться Второму, но вы подзаебали со своими тракторами и соляркой
Савченко Так!
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antonivs3
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