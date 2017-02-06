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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:36

  Оранжевый-хит сезона написав:и что теперь после отмены сертификата, на свалку?

Есть факты в отмене или отказе перерегистрации? Не удивляет то, что тема уже заглохла давно, а осадочек остался. Это значит конкуренты добились своего, репутацию подмочили. ПУ, уже официально отказался продавать Фольцыки, а там не за горами ауди А6 ожидали на осень, а теперь болт. Где это видано, чтобы Фольцыки первые места по продажам занимали? Поэтому и взбудоражили конкурентов. Дело свое сделали молодцы
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:40

  airmax78 написав:Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы.
А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.

Это зависть тех, кто "ОПЛАТИЛ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ"(с) к тем, кто ездит на такой же машине на еврономерах, но в разы дешевле :-)

И сама покупка дизельгейта - это и есть попытка уйти от "оплаты по полной программе". Кого Вы обманываете? Зачем эти уловки?

Это было моё последнее сообщение в этой ветке на эту тему
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:42

Вкладчик1234 Оборжака, Вкладчик, просто оборжака.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аирмакс, интересен Ваш коментарий к вышеприведенной информации.

И кстати,
Население Украины
-в 2013 году - 45,49 млн (офиц.данные)
-в 2018 году - 42,2 млн (реально мы понимаем существенно меньше)

Население Польши
-в 2013 году - 38,04 млн чел.
-в 2018 году - 38,64 млн чел (официально, без учета гастриков из гордой соседней страны).
димон
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Процветание (относительное) есть только в Киеве, а его экстраполируют на всю страну.

Ради научного эксперимента, давайте сравним сопоставимое, например - Краков (766 тыс население) и Запорожье (749 тыс чел). Оба города - не столицы, с промышленностью, с одинаковым населением.

За 2016 год застройщики в Запорожье сдали в эксплуатацию 64 964 квадратных метров жилья
Источник: domik.ua

Сколько метров жилья построили в год в Кракове, кто может подсказать (не владею польским)?
димон
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:55

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы.
А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.

Это зависть тех, кто "ОПЛАТИЛ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ"(с) к тем, кто ездит на такой же машине на еврономерах, но в разы дешевле :-)

И сама покупка дизельгейта - это и есть попытка уйти от "оплаты по полной программе". Кого Вы обманываете? Зачем эти уловки?

Это было моё последнее сообщение в этой ветке на эту тему


Что за бред Вы пишете? Люди купили машины, которые официально были ввезены и растаможены дилером. Это нормальные, новые автомобили. Какая утилизация? Вы в своем уме? В конце концов ВАГ мог устранить недоработку. Но решил продать в Украине, стране не с такими жесткими нормами.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:55

  Вкладчик1234 написав:
И сама покупка дизельгейта - это и есть попытка уйти от "оплаты по полной программе". Кого Вы обманываете? Зачем эти уловки?

Какие уловки? Я сознательно пошёл на скидку 40%,так как автомобиль 15года. А вот и камент ПУ, то что я выше и писал:
Кроме того, в Порше Украина предполагают, что «информация о проблемах с Audi A3 появились в связи с выгодной ценой на данные авто, которая на самом деле обусловлена годом их выпуска (2015-2016 гг.)»

В компании не исключают, что «это попытка раздуть ситуацию и сделать из этого инфоповод. К сожалению, конфликтные ситуации привлекают большее внимание читателей, чем пользуются СМИ, пытаясь найти проблему, даже там, где её нет».
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:01

Re: Когда начнется жилье в Киеве?

Любезные, не хочу сподобляться Второму, но вы подзаебали со своими тракторами и соляркой
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав: У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!
Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований.
В то же время в Харькове уже появляются здоровые предложения более или менее:
М. " Ю. Вокзал"-5 мин., высоченнный 1 этаж, 40/17/9, полный капремонт, все новое, МПО, бр. дверь, проводка, сантехника, душ. кабинка, сов. плитка, обои. Закрытый дворик, заезд д/машины, место под гараж. 20000 у. е. Торг!

У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800......




1 пост на ветке.
2009 год....


Средняя Зп в Киеве не 350 баксов. И цена не 1800.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:30

  димон написав:Процветание (относительное) есть только в Киеве, а его экстраполируют на всю страну.

Ради научного эксперимента, давайте сравним сопоставимое, например - Краков (766 тыс население) и Запорожье (749 тыс чел). Оба города - не столицы, с промышленностью, с одинаковым населением.

За 2016 год застройщики в Запорожье сдали в эксплуатацию 64 964 квадратных метров жилья
Источник: domik.ua

Сколько метров жилья построили в год в Кракове, кто может подсказать (не владею польским)?

Наверное, не совсем корректно сравнивать Краков и Запорожье. Но даже в самых глухих воеводствах по 300-400 тыс. м.кв. за год сдают.
http://swaid.stat.gov.pl/Budownictwo_da ... BUD_9.aspx
Gastarbaiter
 
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