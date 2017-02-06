Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:и что теперь после отмены сертификата, на свалку?
Есть факты в отмене или отказе перерегистрации? Не удивляет то, что тема уже заглохла давно, а осадочек остался. Это значит конкуренты добились своего, репутацию подмочили. ПУ, уже официально отказался продавать Фольцыки, а там не за горами ауди А6 ожидали на осень, а теперь болт. Где это видано, чтобы Фольцыки первые места по продажам занимали? Поэтому и взбудоражили конкурентов. Дело свое сделали молодцы
airmax78 написав:Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы. А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.
Это зависть тех, кто "ОПЛАТИЛ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ"(с) к тем, кто ездит на такой же машине на еврономерах, но в разы дешевле
И сама покупка дизельгейта - это и есть попытка уйти от "оплаты по полной программе". Кого Вы обманываете? Зачем эти уловки?
Это было моё последнее сообщение в этой ветке на эту тему
airmax78 написав:Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы. А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.
Это зависть тех, кто "ОПЛАТИЛ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ"(с) к тем, кто ездит на такой же машине на еврономерах, но в разы дешевле
И сама покупка дизельгейта - это и есть попытка уйти от "оплаты по полной программе". Кого Вы обманываете? Зачем эти уловки?
Это было моё последнее сообщение в этой ветке на эту тему
Что за бред Вы пишете? Люди купили машины, которые официально были ввезены и растаможены дилером. Это нормальные, новые автомобили. Какая утилизация? Вы в своем уме? В конце концов ВАГ мог устранить недоработку. Но решил продать в Украине, стране не с такими жесткими нормами.
Вкладчик1234 написав: И сама покупка дизельгейта - это и есть попытка уйти от "оплаты по полной программе". Кого Вы обманываете? Зачем эти уловки?
Какие уловки? Я сознательно пошёл на скидку 40%,так как автомобиль 15года. А вот и камент ПУ, то что я выше и писал: Кроме того, в Порше Украина предполагают, что «информация о проблемах с Audi A3 появились в связи с выгодной ценой на данные авто, которая на самом деле обусловлена годом их выпуска (2015-2016 гг.)»
В компании не исключают, что «это попытка раздуть ситуацию и сделать из этого инфоповод. К сожалению, конфликтные ситуации привлекают большее внимание читателей, чем пользуются СМИ, пытаясь найти проблему, даже там, где её нет».
hxbbgaf написав: У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь! Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований. В то же время в Харькове уже появляются здоровые предложения более или менее: М. " Ю. Вокзал"-5 мин., высоченнный 1 этаж, 40/17/9, полный капремонт, все новое, МПО, бр. дверь, проводка, сантехника, душ. кабинка, сов. плитка, обои. Закрытый дворик, заезд д/машины, место под гараж. 20000 у. е. Торг!
У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет. Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800......