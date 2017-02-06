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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лип, 2018 19:31
Провидец написав:
1 пост на ветке.
2009 год....
Средняя Зп в Киеве не 350 баксов. И цена не 1800.
Этим постом можно ветку закрывать. Кстати, 0 реакции на овер 100К за метр в Чикаге. (я так понимаю, что инфа вызвала у многих ступор). Еще 1.5 года назад я шутил, что там будет 100К за метр, когда закончат лить монолит. Тогда это казалось абсурдом. Сегодня - реальность.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 19:38
димон написав:
Какие выводы можно сделать? Может, у кого-то есть другие источники информации?
Очевидные. Что ситуация с 2013 по 2018 год в Польше стала лучше, а в Украине хуже. Причины всем известны и, по моему мнению, цены их уже отыграли.
Дает эта информация ответ на вопрос "Что будет с 2018 по 2023"? Нет. Точней, из-за цикличности рынков и того, что за падением следует рост, можно делать некоторые робкие предположения.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Нед 08 лип, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 19:38
димон написав:
Процветание (относительное) есть только в Киеве, а его экстраполируют на всю страну.
Ради научного эксперимента, давайте сравним сопоставимое, например - Краков (766 тыс население) и Запорожье (749 тыс чел). Оба города - не столицы, с промышленностью, с одинаковым населением.
За 2016 год застройщики в Запорожье сдали в эксплуатацию 64 964 квадратных метров жилья
Источник: domik.ua
Сколько метров жилья построили в год в Кракове, кто может подсказать (не владею польским)?
Процвітання є лише в "Києві Фейслеса".
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Нед 08 лип, 2018 19:42
airmax78 написав:
Ну, что, комрады, наша постоянная рубрика: "Новости из ОП модных мопов".
Чикага: выставили в продажу угловые квартиры с панорамным остеклением. Цена... присядьте, комрады, впечатлительные - не читайте.
104К за квадрат.
Машиноместо: 47500 долляров.
Обычные квартирки: 61-68К грн. за метр.
Резиденс Концепт Хаус: метр в более-менее ликвидной трешке овер 100 квадратов с видом во двор и на школу на 9м этаже: 51.6К грн. за метр. Стадия строительства: "мы вот-вот начнем рыть котлован".
Звичайне розшарування суспільства по соціальним верствам. Пам'ятаєтк, як в "Трьох товаришах" Ремарка описано, як тодішня золота молодь пила шампанське вартістю місячна ЗП пересічного? Зараз в Києві така ж ситуація. Тому проходьте мимо з своїм "дорожаєм".
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Нед 08 лип, 2018 19:46
Vlad442 написав: димон написав:
Какие выводы можно сделать? Может, у кого-то есть другие источники информации?
Очевидные. Что ситуация с 2013 по 2018 год в Польше стала лучше, а в Украине хуже. Причины всем известны и, по моему мнению, цены их уже отыграли.
Дает эта информация ответ на вопрос "Что будет с 2018 по 2023"? Нет. Точней, из-за цикличности рынков и того, что за падением следует рост, можно делать некоторые робкие предположения.
Влад, в Ваших словах есть рациональное зерно.
Единственный момент - вы считаете что сейчас спад, за которым последует рост.
Но, возможно сейчас как раз рост (с 2015 до 2018), за которым последует спад, на фоне мирового кризиса, о котором не говорит только ленивый.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 19:47
димон написав:
За 2016 год застройщики в Запорожье сдали в эксплуатацию 64 964 квадратных метров жилья
При этом из всех областных центров Украины в Запорожье самые низкие цены на вторичном рынке жилья. А зарплаты оставляют желать лучшего, несмотря на то, что это промышленный город.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 19:50
Frant написав: airmax78 написав:
Ну, что, комрады, наша постоянная рубрика: "Новости из ОП модных мопов".
Чикага: выставили в продажу угловые квартиры с панорамным остеклением. Цена... присядьте, комрады, впечатлительные - не читайте.
104К за квадрат.
Машиноместо: 47500 долляров.
Обычные квартирки: 61-68К грн. за метр.
Резиденс Концепт Хаус: метр в более-менее ликвидной трешке овер 100 квадратов с видом во двор и на школу на 9м этаже: 51.6К грн. за метр. Стадия строительства: "мы вот-вот начнем рыть котлован".
Звичайне розшарування суспільства по соціальним верствам. Пам'ятаєтк, як в "Трьох товаришах" Ремарка описано, як тодішня золота молодь пила шампанське вартістю місячна ЗП пересічного? Зараз в Києві така ж ситуація. Тому проходьте мимо з своїм "дорожаєм".
Все нормально, это новая власть жирует. А народ постоит в сторонке, слюнки поглотает.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 20:07
димон написав:
Но, возможно сейчас как раз рост (с 2015 до 2018), за которым последует спад, на фоне мирового кризиса, о котором не говорит только ленивый.
постоянно говорят о кризисе. постоянно. вспомните, как эксперты хоронили ЕС из-за долгов пигсов, как вопили, что КУЕ разгонит гиперинфляцию по доллару. и еще куча страшилок, они каждый раз новые. а надежных индикаторов кризиса еще не придумали. точнее, они есть, но работают постфактум
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 08 лип, 2018 20:17
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:airmax78,
если всё так шоколадно, в чём проблема купить такую же, но НЕдизельгейтную машину?
И не надо скыглить про "оплатил пошлины".
Сертификация подделана. Машины подлежат утилизации. Но некоторые хитроследанные решили достать их из мусорки, и привезти в страну, в которой всем нет дела до соблюдения каких-то там законов.
Так что в утиль
Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы.
А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.
так вы назовите причину отмены сертификатов....
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Додано: Нед 08 лип, 2018 20:29
Frant написав: airmax78 написав:
Ну, что, комрады, наша постоянная рубрика: "Новости из ОП модных мопов".
Чикага: выставили в продажу угловые квартиры с панорамным остеклением. Цена... присядьте, комрады, впечатлительные - не читайте.
104К за квадрат.
Машиноместо: 47500 долляров.
Обычные квартирки: 61-68К грн. за метр.
Резиденс Концепт Хаус: метр в более-менее ликвидной трешке овер 100 квадратов с видом во двор и на школу на 9м этаже: 51.6К грн. за метр. Стадия строительства: "мы вот-вот начнем рыть котлован".
Звичайне розшарування суспільства по соціальним верствам. Пам'ятаєтк, як в "Трьох товаришах" Ремарка описано, як тодішня золота молодь пила шампанське вартістю місячна ЗП пересічного? Зараз в Києві така ж ситуація. Тому проходьте мимо з своїм "дорожаєм".
Это не розшарування. Это называется кто не успел - тот опиздал. Напомню, что покупатели Тетриса, ЦП и РТ, в свое время свысока поглядывали на Чикагу. И мопы там по-проще и никаких фасилитис для жильцов. Сегодня в Чикаге ничего не изменилось: фасилитис для жильцов так и не появилось (хотя это жлобство при таком ценнике я считаю), зато сам ценник улетел в космос. Хотя, если учесть, что это будет один из самых модных домов практически в самом центре Киева, то ценник в 2к ойро (100К грн. - это уже немного перебор) не должен напрягать. Аналогичное в столице Мордора начинается от 10-15К за метр.
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