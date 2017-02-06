Додано: Нед 08 лип, 2018 20:29

Frant написав: airmax78 написав: Ну, что, комрады, наша постоянная рубрика: "Новости из ОП модных мопов".

Чикага: выставили в продажу угловые квартиры с панорамным остеклением. Цена... присядьте, комрады, впечатлительные - не читайте.

104К за квадрат.

Машиноместо: 47500 долляров.

Обычные квартирки: 61-68К грн. за метр.



Резиденс Концепт Хаус: метр в более-менее ликвидной трешке овер 100 квадратов с видом во двор и на школу на 9м этаже: 51.6К грн. за метр. Стадия строительства: "мы вот-вот начнем рыть котлован". Ну, что, комрады, наша постоянная рубрика: "Новости из ОП модных мопов".Чикага: выставили в продажу угловые квартиры с панорамным остеклением. Цена... присядьте, комрады, впечатлительные - не читайте.104К за квадрат.Машиноместо: 47500 долляров.Обычные квартирки: 61-68К грн. за метр.Резиденс Концепт Хаус: метр в более-менее ликвидной трешке овер 100 квадратов с видом во двор и на школу на 9м этаже: 51.6К грн. за метр. Стадия строительства: "мы вот-вот начнем рыть котлован".

Звичайне розшарування суспільства по соціальним верствам. Пам'ятаєтк, як в "Трьох товаришах" Ремарка описано, як тодішня золота молодь пила шампанське вартістю місячна ЗП пересічного? Зараз в Києві така ж ситуація. Тому проходьте мимо з своїм "дорожаєм". Звичайне розшарування суспільства по соціальним верствам. Пам'ятаєтк, як в "Трьох товаришах" Ремарка описано, як тодішня золота молодь пила шампанське вартістю місячна ЗП пересічного? Зараз в Києві така ж ситуація. Тому проходьте мимо з своїм "дорожаєм".

Это не розшарування. Это называется кто не успел - тот опиздал. Напомню, что покупатели Тетриса, ЦП и РТ, в свое время свысока поглядывали на Чикагу. И мопы там по-проще и никаких фасилитис для жильцов. Сегодня в Чикаге ничего не изменилось: фасилитис для жильцов так и не появилось (хотя это жлобство при таком ценнике я считаю), зато сам ценник улетел в космос. Хотя, если учесть, что это будет один из самых модных домов практически в самом центре Киева, то ценник в 2к ойро (100К грн. - это уже немного перебор) не должен напрягать. Аналогичное в столице Мордора начинается от 10-15К за метр.