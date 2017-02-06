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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15251526152715281529>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  димон написав:Какие выводы можно сделать? Может, у кого-то есть другие источники информации?

Очевидные. Что ситуация с 2013 по 2018 год в Польше стала лучше, а в Украине хуже. Причины всем известны и, по моему мнению, цены их уже отыграли.
Дает эта информация ответ на вопрос "Что будет с 2018 по 2023"? Нет. Точней, из-за цикличности рынков и того, что за падением следует рост, можно делать некоторые робкие предположения.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 08 лип, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:46

  Vlad442 написав:
  димон написав:Какие выводы можно сделать? Может, у кого-то есть другие источники информации?

Очевидные. Что ситуация с 2013 по 2018 год в Польше стала лучше, а в Украине хуже. Причины всем известны и, по моему мнению, цены их уже отыграли.
Дает эта информация ответ на вопрос "Что будет с 2018 по 2023"? Нет. Точней, из-за цикличности рынков и того, что за падением следует рост, можно делать некоторые робкие предположения.



Влад, в Ваших словах есть рациональное зерно.

Единственный момент - вы считаете что сейчас спад, за которым последует рост.

Но, возможно сейчас как раз рост (с 2015 до 2018), за которым последует спад, на фоне мирового кризиса, о котором не говорит только ленивый.
димон
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:47

  димон написав:За 2016 год застройщики в Запорожье сдали в эксплуатацию 64 964 квадратных метров жилья

При этом из всех областных центров Украины в Запорожье самые низкие цены на вторичном рынке жилья. А зарплаты оставляют желать лучшего, несмотря на то, что это промышленный город.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:07

  димон написав:Но, возможно сейчас как раз рост (с 2015 до 2018), за которым последует спад, на фоне мирового кризиса, о котором не говорит только ленивый.


постоянно говорят о кризисе. постоянно. вспомните, как эксперты хоронили ЕС из-за долгов пигсов, как вопили, что КУЕ разгонит гиперинфляцию по доллару. и еще куча страшилок, они каждый раз новые. а надежных индикаторов кризиса еще не придумали. точнее, они есть, но работают постфактум :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:17

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:airmax78, если всё так шоколадно, в чём проблема купить такую же, но НЕдизельгейтную машину?

И не надо скыглить про "оплатил пошлины".

Сертификация подделана. Машины подлежат утилизации. Но некоторые хитроследанные решили достать их из мусорки, и привезти в страну, в которой всем нет дела до соблюдения каких-то там законов.

Так что в утиль

Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы.
А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.

так вы назовите причину отмены сертификатов....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:29

  Frant написав:
  airmax78 написав:Ну, что, комрады, наша постоянная рубрика: "Новости из ОП модных мопов".
Чикага: выставили в продажу угловые квартиры с панорамным остеклением. Цена... присядьте, комрады, впечатлительные - не читайте.
104К за квадрат.
Машиноместо: 47500 долляров.
Обычные квартирки: 61-68К грн. за метр.

Резиденс Концепт Хаус: метр в более-менее ликвидной трешке овер 100 квадратов с видом во двор и на школу на 9м этаже: 51.6К грн. за метр. Стадия строительства: "мы вот-вот начнем рыть котлован".

Звичайне розшарування суспільства по соціальним верствам. Пам'ятаєтк, як в "Трьох товаришах" Ремарка описано, як тодішня золота молодь пила шампанське вартістю місячна ЗП пересічного? Зараз в Києві така ж ситуація. Тому проходьте мимо з своїм "дорожаєм".

Это не розшарування. Это называется кто не успел - тот опиздал. Напомню, что покупатели Тетриса, ЦП и РТ, в свое время свысока поглядывали на Чикагу. И мопы там по-проще и никаких фасилитис для жильцов. Сегодня в Чикаге ничего не изменилось: фасилитис для жильцов так и не появилось (хотя это жлобство при таком ценнике я считаю), зато сам ценник улетел в космос. Хотя, если учесть, что это будет один из самых модных домов практически в самом центре Киева, то ценник в 2к ойро (100К грн. - это уже немного перебор) не должен напрягать. Аналогичное в столице Мордора начинается от 10-15К за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:30

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:airmax78, если всё так шоколадно, в чём проблема купить такую же, но НЕдизельгейтную машину?

И не надо скыглить про "оплатил пошлины".

Сертификация подделана. Машины подлежат утилизации. Но некоторые хитроследанные решили достать их из мусорки, и привезти в страну, в которой всем нет дела до соблюдения каких-то там законов.

Так что в утиль

Это зависть, Вкладчик. Жабка. Нет никаких проблем купить такую же "недизельгейтную". Теперь уже нет. Нет машин - нет проблем. Дилеры хюндаев и ренологанов счастливы.
А пошлины ВСЕ ОПЛАЧЕНЫ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. Вы просто вообще не в теме в чем проблема.

так вы назовите причину отмены сертификатов....

А то вы не знаете. Вам официальную или реальную?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:39

airmax78
ну не томите уже оба, в чем сахар. кстати, покупка нового катализатора в старое авто - неплохой тест на европеоидность. не только лишь все могут побороть внутреннего жлоба ради более чистого воздуха
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, прокоментируйте плиз падение средств физлиц в банках с 54млрд дол в 2013 до 18 морд дол в 2018, в 3 раза. Я правильно посчитал? Вы же эксперт в этой отрасли!
димон
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:01

  димон написав:Макс, прокоментируйте плиз падение средств физлиц в банках с 54млрд дол в 2013 до 18 морд дол в 2018, в 3 раза. Я правильно посчитал? Вы же эксперт в этой отрасли!

Что тут комментировать? А активы самой БС во сколько раз усохли? А количество банков?

Смотреть и анализировать надо динамику последних 3х лет. Она важна. А 2013й - это далекая история.
airmax78
 
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