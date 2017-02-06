Додано: Нед 08 лип, 2018 21:13

trololo написав: airmax78

ну не томите уже оба, в чем сахар. кстати, покупка нового катализатора в старое авто - неплохой тест на европеоидность. не только лишь все могут побороть внутреннего жлоба ради более чистого воздуха ну не томите уже оба, в чем сахар. кстати, покупка нового катализатора в старое авто - неплохой тест на европеоидность. не только лишь все могут побороть внутреннего жлоба ради более чистого воздуха

Официально: кто-то сильно умный в ПУ решил не заморачиваться с оформлением сертификата на каждое авто в отдельности, а оформил его типа на партию. Думаю так сделали: а) чтобы сэкономить время (у них таких крупных поставок, наверное, с 2008го года не было.б) Сэкономить на доработке авто под требования украинских стандартов: меню и управление на украинском языке, навигация локализованная, фары под украинские стандарты (задние, кстати, поменяли).Реально:Учитывая, что в Украину ввозят тысячи бу авто из Штатов не меняя ничего и просто покупая сертификат, скорее всего, ничего бы и не случилось, если бы поставки этих фольксов и ауди не оставили с голым Василием всех остальных дилеров. И как только кто-то из них пронюхал, как был оформлен сертификат: тут же началось.Вы же посмотрите какое освещение в СМИ получила эта тема. Че, думаете, в самом деле журналюг так сильно интересует как были сертифицированы 2800 автомобилей гольф?