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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1526152715281529>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:10

  airmax78 написав:
  димон написав:Макс, прокоментируйте плиз падение средств физлиц в банках с 54млрд дол в 2013 до 18 морд дол в 2018, в 3 раза. Я правильно посчитал? Вы же эксперт в этой отрасли!

Что тут комментировать? А активы самой БС во сколько раз усохли? А количество банков?

Смотреть и анализировать надо динамику последних 3х лет. Она важна. А 2013й - это далекая история.



Ну тут сегодня сразу несколько человек говорили что уже все де-факто вернулось на круги своя - и аренда, и доходы, и накопления.

А копнуть глубже - видим падение ВВП в 1.8 раза, падение сбережений в 3 раза, падение новых машин в 2.5 раз, цен на квартиры в КРЖН в 2 раза.

Так я не понял, это уже покращення, или все еще впереди?
димон
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:13

  trololo написав:airmax78
ну не томите уже оба, в чем сахар. кстати, покупка нового катализатора в старое авто - неплохой тест на европеоидность. не только лишь все могут побороть внутреннего жлоба ради более чистого воздуха

Официально: кто-то сильно умный в ПУ решил не заморачиваться с оформлением сертификата на каждое авто в отдельности, а оформил его типа на партию. Думаю так сделали: а) чтобы сэкономить время (у них таких крупных поставок, наверное, с 2008го года не было.
б) Сэкономить на доработке авто под требования украинских стандартов: меню и управление на украинском языке, навигация локализованная, фары под украинские стандарты (задние, кстати, поменяли).

Реально:
Учитывая, что в Украину ввозят тысячи бу авто из Штатов не меняя ничего и просто покупая сертификат, скорее всего, ничего бы и не случилось, если бы поставки этих фольксов и ауди не оставили с голым Василием всех остальных дилеров. И как только кто-то из них пронюхал, как был оформлен сертификат: тут же началось.
Вы же посмотрите какое освещение в СМИ получила эта тема. Че, думаете, в самом деле журналюг так сильно интересует как были сертифицированы 2800 автомобилей гольф?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

димон написав:заинтересовался дискусией, попробуем разобраться.

для начала давайте изучим эти две ссылки (на 01.01.2014 и 01.06.2018):
https://index.minfin.com.ua/banks/stat/
https://index.minfin.com.ua/banks/stat/2014-01

Обьем средств физ.лиц (депозиты, текущие и карточные счета):

на 01.01.2014 - 433726 млн грн (примерно 54 215 млн дол - курс 8 с копейками),
на 01.06.2018 - 475664 млн грн (примерно 18 294 млн дол - курс 26 с копейками).

Итого, судя по этим цифрам, средства физлиц в банках сократились в 3 раза.

Как обычно бред, а не анализ, Трибека
Во-первых, взяли за базу состояние БС при котором уже было огромной проблемой забрать депозит, курс 8 уже был только на бумаге, банки ещё не начали лопаться официально но уже были на подходе. Само собой такая база сравнения покажет наихудший результат.
Во-вторых, переводить в валюту надо валютные вклады, все данные есть у НБУ.

Оценивать динамику есть смысл с начала 2016, когда основной банкопад закончился. К валютному эквиваленту приводить не все брутто, а по валютам. И внезапно обнаружите, что объем вкладов в БС растет, неравномерно, но растет.

И никто вроде не говорил, что объем вкладов в БС вышел на уровень 2013
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фейслесс, так а в чем бред?

Вы пишите что с 2016 года покращення, а я пишу что с 2013 года погиршення.

И меня ужаснуло насколько погиршення - в 3 раза.

Кстати, в январе 2014 можно было спокойно купить наличный доллар в неограниченных количествах по 8.25 максимум. Депозиты свои все желающие могли так-же свободно забрать в январе 2014.

Ну возьмите инфу за 01.06.13, на полгода раньше, все равно думаю эффект будет аналогичен.

Задумайтесь над вопросом: куда делись 54-18=36 млрд дол денег населения? На минуточку!


ЗЫ: а почему в валюту нужно переводить только валютные вклады?
Ведь валюта КРЖН - долар!

Было у человека 400 000 грн на депозите в 2013 - и он был вполне себе игроком на КРЖН. А если не перевел все вовремя в баксы, то перестал быть (цоколи в Буче не в счет).
Востаннє редагувалось димон в Нед 08 лип, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:44

  airmax78 написав:
  trololo написав:airmax78
ну не томите уже оба, в чем сахар. кстати, покупка нового катализатора в старое авто - неплохой тест на европеоидность. не только лишь все могут побороть внутреннего жлоба ради более чистого воздуха

Официально: кто-то сильно умный в ПУ решил не заморачиваться с оформлением сертификата на каждое авто в отдельности, а оформил его типа на партию. Думаю так сделали: а) чтобы сэкономить время (у них таких крупных поставок, наверное, с 2008го года не было.
б) Сэкономить на доработке авто под требования украинских стандартов: меню и управление на украинском языке, навигация локализованная, фары под украинские стандарты (задние, кстати, поменяли).

Реально:
Учитывая, что в Украину ввозят тысячи бу авто из Штатов не меняя ничего и просто покупая сертификат, скорее всего, ничего бы и не случилось, если бы поставки этих фольксов и ауди не оставили с голым Василием всех остальных дилеров. И как только кто-то из них пронюхал, как был оформлен сертификат: тут же началось.
Вы же посмотрите какое освещение в СМИ получила эта тема. Че, думаете, в самом деле журналюг так сильно интересует как были сертифицированы 2800 автомобилей гольф?

что за бред, сертификат получается на первую ввезенную машину если это новые авто, их что как б\у завозили?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:46

  димон написав:Фейслесс, так а в чем бред?

Вы пишите что с 2016 года покращення, а я пишу что с 2013 года погиршення.

И меня ужаснуло насколько погиршення - в 3 раза.

Кстати, в январе 2014 можно было спокойно купить наличный доллар в неограниченных количествах по 8.25 максимум. Депозиты свои все желающие могли так-же свободно забрать в январе 2014.

Ну возьмите инфу за 01.06.13, на полгода раньше, все равно думаю эффект будет аналогичен.

Задумайтесь над вопросом: куда делись 54-18=36 млрд дол денег населения? На минуточку!

Куда делись - по своим знакомым - бетон, бетон. бетон,..., Биток(па1000 :shock: но мало), батарея солнечная, три заправки ещё газовые, кафешку открыли(франчайзинг дорого и в у.е. по курсу), обновили автопарк(не на VW), кабинет стомат ребёнку открыли, ....
Продолжать надо? И нах держать в системе доллары под 3% и гривну перед выборами вообще?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

димон написав:Фейслесс, так а в чем бред?

Вы пишите что с 2016 года покращення, а я пишу что с 2013 года погиршення.

И меня ужаснуло насколько погиршення - в 3 раза.

Кстати, в январе 2014 можно было спокойно купить наличный доллар в неограниченных количествах по 8.25 максимум. Депозиты свои все желающие могли так-же свободно забрать в январе 2014.

Ну возьмите инфу за 01.06.13, на полгода раньше, все равно думаю эффект будет аналогичен.

Задумайтесь над вопросом: куда делись 54-18=36 млрд дол денег населения? На минуточку!
Бред в том, что вы динамику в кризис берете не от дна кризиса, а от его начала - вы безграмотны
Бред номер два - вы даже реальный объем средств в БС оцениваете безграмотно. Взяли гривневая эквивалент от НБУ всех валют, переведенный по курсу НБУ, (на начало 2014 ещё и нереалистичный) и ещё раз все брутто перевели в доллары опять по курсу от балды.
При этом долларизация в БС - не константа
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:54

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Ну, что, комрады, наша постоянная рубрика: "Новости из ОП модных мопов".
Чикага: выставили в продажу угловые квартиры с панорамным остеклением. Цена... присядьте, комрады, впечатлительные - не читайте.
104К за квадрат.
Машиноместо: 47500 долляров.
Обычные квартирки: 61-68К грн. за метр.

Резиденс Концепт Хаус: метр в более-менее ликвидной трешке овер 100 квадратов с видом во двор и на школу на 9м этаже: 51.6К грн. за метр. Стадия строительства: "мы вот-вот начнем рыть котлован".

Звичайне розшарування суспільства по соціальним верствам. Пам'ятаєтк, як в "Трьох товаришах" Ремарка описано, як тодішня золота молодь пила шампанське вартістю місячна ЗП пересічного? Зараз в Києві така ж ситуація. Тому проходьте мимо з своїм "дорожаєм".

Это не розшарування. Это называется кто не успел - тот опиздал. Напомню, что покупатели Тетриса, ЦП и РТ, в свое время свысока поглядывали на Чикагу. И мопы там по-проще и никаких фасилитис для жильцов. Сегодня в Чикаге ничего не изменилось: фасилитис для жильцов так и не появилось (хотя это жлобство при таком ценнике я считаю), зато сам ценник улетел в космос. Хотя, если учесть, что это будет один из самых модных домов практически в самом центре Киева, то ценник в 2к ойро (100К грн. - это уже немного перебор) не должен напрягать. Аналогичное в столице Мордора начинается от 10-15К за метр.

По 600-800Круб в Маськве клубные дома поближе к Путькиному логову строят, даже не на Красной Пресне, и 7-8 этажей, и с минимальным двором,ибо там публика немного не та что у нас покупает по 2к$.
А кто интересно Чикагу без ремонта "па4000" купит когда вроде дешевле "никому не нужная вторичка" с ремонтом времён Юща возле Мариинского и ВР стоит с тремя квартирами на этаже и соседями строго из ПР и БЮТа?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:56

  димон написав:Фейслесс, так а в чем бред?

Вы пишите что с 2016 года покращення, а я пишу что с 2013 года погиршення.

И меня ужаснуло насколько погиршення - в 3 раза.

Кстати, в январе 2014 можно было спокойно купить наличный доллар в неограниченных количествах по 8.25 максимум. Депозиты свои все желающие могли так-же свободно забрать в январе 2014.

Ну возьмите инфу за 01.06.13, на полгода раньше, все равно думаю эффект будет аналогичен.

Задумайтесь над вопросом: куда делись 54-18=36 млрд дол денег населения? На минуточку!


ЗЫ: а почему в валюту нужно переводить только валютные вклады?
Ведь валюта КРЖН - долар!

Было у человека 400 000 грн на депозите в 2013 - и он был вполне себе игроком на КРЖН. А если не перевел все вовремя в баксы, то перестал быть (цоколи в Буче не в счет).

Ну нельзя так откровенно зрадойопствовать. Где ваши депозиты, которые были в БС в 2013м? Сгорели нах или превратились во что-то другое или лежат в ячейке? А у остальных, че намного хуже думаете?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:59

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Официально: кто-то сильно умный в ПУ решил не заморачиваться с оформлением сертификата на каждое авто в отдельности, а оформил его типа на партию. Думаю так сделали: а) чтобы сэкономить время (у них таких крупных поставок, наверное, с 2008го года не было.
б) Сэкономить на доработке авто под требования украинских стандартов: меню и управление на украинском языке, навигация локализованная, фары под украинские стандарты (задние, кстати, поменяли).

Реально:
Учитывая, что в Украину ввозят тысячи бу авто из Штатов не меняя ничего и просто покупая сертификат, скорее всего, ничего бы и не случилось, если бы поставки этих фольксов и ауди не оставили с голым Василием всех остальных дилеров. И как только кто-то из них пронюхал, как был оформлен сертификат: тут же началось.
Вы же посмотрите какое освещение в СМИ получила эта тема. Че, думаете, в самом деле журналюг так сильно интересует как были сертифицированы 2800 автомобилей гольф?

что за бред, сертификат получается на первую ввезенную машину если это новые авто, их что как б\у завозили?

Вот оказывается нет. Сертификат получается на каждую ввезенную машину. Просто таеими партиями авто уже давно никто в Украину не завозил.
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