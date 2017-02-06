Faceless написав:

димон написав: Фейслесс, так а в чем бред?



Вы пишите что с 2016 года покращення, а я пишу что с 2013 года погиршення.



И меня ужаснуло насколько погиршення - в 3 раза.



Кстати, в январе 2014 можно было спокойно купить наличный доллар в неограниченных количествах по 8.25 максимум. Депозиты свои все желающие могли так-же свободно забрать в январе 2014.



Ну возьмите инфу за 01.06.13, на полгода раньше, все равно думаю эффект будет аналогичен.



Задумайтесь над вопросом: куда делись 54-18=36 млрд дол денег населения? На минуточку!

Бред в том, что вы динамику в кризис берете не от дна кризиса, а от его начала - вы безграмотныБред номер два - вы даже реальный объем средств в БС оцениваете безграмотно. Взяли гривневая эквивалент от НБУ всех валют, переведенный по курсу НБУ, (на начало 2014 ещё и нереалистичный) и ещё раз все брутто перевели в доллары опять по курсу от балды.При этом долларизация в БС - не константа