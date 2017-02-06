Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы пишите что с 2016 года покращення, а я пишу что с 2013 года погиршення.
И меня ужаснуло насколько погиршення - в 3 раза.
Кстати, в январе 2014 можно было спокойно купить наличный доллар в неограниченных количествах по 8.25 максимум. Депозиты свои все желающие могли так-же свободно забрать в январе 2014.
Ну возьмите инфу за 01.06.13, на полгода раньше, все равно думаю эффект будет аналогичен.
Задумайтесь над вопросом: куда делись 54-18=36 млрд дол денег населения? На минуточку!
Бред в том, что вы динамику в кризис берете не от дна кризиса, а от его начала - вы безграмотны Бред номер два - вы даже реальный объем средств в БС оцениваете безграмотно. Взяли гривневая эквивалент от НБУ всех валют, переведенный по курсу НБУ, (на начало 2014 ещё и нереалистичный) и ещё раз все брутто перевели в доллары опять по курсу от балды. При этом долларизация в БС - не константа
Не понял ни одного вашего аргумента, ну да ладно.
Почему цены на КРЖН мы сравниваем с 2013 годом, а уровень депозитов не можем?
Почему валюта КРЖН -долар, но пересчитывать депозиты в долар (по курсу НБУ или обменки -не важно, в указанные даты это одно и то же) - не правильно?