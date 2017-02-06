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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1526152715281529

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:01

  Faceless написав:
димон написав:Фейслесс, так а в чем бред?

Вы пишите что с 2016 года покращення, а я пишу что с 2013 года погиршення.

И меня ужаснуло насколько погиршення - в 3 раза.

Кстати, в январе 2014 можно было спокойно купить наличный доллар в неограниченных количествах по 8.25 максимум. Депозиты свои все желающие могли так-же свободно забрать в январе 2014.

Ну возьмите инфу за 01.06.13, на полгода раньше, все равно думаю эффект будет аналогичен.

Задумайтесь над вопросом: куда делись 54-18=36 млрд дол денег населения? На минуточку!
Бред в том, что вы динамику в кризис берете не от дна кризиса, а от его начала - вы безграмотны
Бред номер два - вы даже реальный объем средств в БС оцениваете безграмотно. Взяли гривневая эквивалент от НБУ всех валют, переведенный по курсу НБУ, (на начало 2014 ещё и нереалистичный) и ещё раз все брутто перевели в доллары опять по курсу от балды.
При этом долларизация в БС - не константа


Не понял ни одного вашего аргумента, ну да ладно.

Почему цены на КРЖН мы сравниваем с 2013 годом, а уровень депозитов не можем?

Почему валюта КРЖН -долар, но пересчитывать депозиты в долар (по курсу НБУ или обменки -не важно, в указанные даты это одно и то же) - не правильно?

Ну да ладно, может кто нибудь нас рассудит.
димон
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

димон написав:Не понял ни одного вашего аргумента, ну да ладно.


Собственно показывает уровень ваших компетенций, Трибека
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:44

Сколько стоила двушка в Патриотике за метр в 2016м?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 00:09

  airmax78 написав:Сколько стоила двушка в Патриотике за метр в 2016м?

ИМХО что-то около 16000
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 00:21

посмотрел график домика.
рисуют минус 3.5% за месяц.
Они там совсем з глузду здуріли ?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 00:42

  es77 написав:
  airmax78 написав:Сколько стоила двушка в Патриотике за метр в 2016м?

ИМХО что-то около 16000

а сейчас чуть ли не по штуке за метр готовое продают(жлобремонт от застройщика есть?)?
барабашов
 
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